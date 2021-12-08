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Политолог предсказал, как изменятся отношения России и ФРГ с новым канцлером

По его мнению, с приходом социал-демократов к власти внешняя и внутренняя политика страны "позеленеет".

8 декабря, 13:03
<p>Олаф Шольц и Ангела Меркель © Michele Tantussi / Getty Images</p>

Олаф Шольц и Ангела Меркель © Michele Tantussi / Getty Images

Внешняя и внутренняя политика ФРГ после назначения на должность канцлера Германии Олафа Шольца глобально не изменится. Страна будет пытаться сохранить баланс между Москвой, Киевом и другими политическими оппонентами, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его мнению, в российско-германских отношениях тоже не будет радикальных перемен. Новый канцлер будет уверенно придерживаться выбранного курса, но это будет "политика маленьких шагов".

"Во власть пришли новые силы. Безусловно, внешняя и внутренняя политика "позеленеет" под воздействием Партии зелёных. Они требуют скорейшего выхода из угольной генерации. Изначально дата выхода была назначена на 2038 год, зелёные требуют сократить её аж на девять лет. Они также требуют перехода на бескарбоновый автомобильный и авиационный транспорт к 2040–2050 годам. По сути, мы видим наметившийся вектор перехода к новому технологическому укладу", отметил Камкин с беседе с RT.

Путин в поздравлении новому канцлеру ФРГ Шольцу выразил надежду на конструктивный диалог

Путин в поздравлении новому канцлеру ФРГ Шольцу выразил надежду на конструктивный диалог

Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. 63-летний политик уже принёс присягу на новом посту.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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