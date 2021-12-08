Политолог предсказал, как изменятся отношения России и ФРГ с новым канцлером

Внешняя и внутренняя политика ФРГ после назначения на должность канцлера Германии Олафа Шольца глобально не изменится. Страна будет пытаться сохранить баланс между Москвой, Киевом и другими политическими оппонентами, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его мнению, в российско-германских отношениях тоже не будет радикальных перемен. Новый канцлер будет уверенно придерживаться выбранного курса, но это будет "политика маленьких шагов".

"Во власть пришли новые силы. Безусловно, внешняя и внутренняя политика "позеленеет" под воздействием Партии зелёных. Они требуют скорейшего выхода из угольной генерации. Изначально дата выхода была назначена на 2038 год, зелёные требуют сократить её аж на девять лет. Они также требуют перехода на бескарбоновый автомобильный и авиационный транспорт к 2040–2050 годам. По сути, мы видим наметившийся вектор перехода к новому технологическому укладу", — отметил Камкин с беседе с RT.