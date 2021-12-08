Шеф-повар Подлесных рассказал, какими блюдами задобрить Водяного Тигра

Символом наступающего 2022 года будет Водяной Тигр, и, чтобы заручиться его поддержкой, нужно учитывать предпочтения хищника, составив правильное новогоднее меню. Бренд-шеф сети ресторанов в Москве Алексей Подлесных в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как это сделать.

"Тигр, как хищник, любит и предпочитает мясо. Поэтому новогодний стол должен быть в изобилии мясных блюд, это касается как салатов и закусок, так и горячих блюд. В этом решении прекрасно подойдут мясные нарезки и мясные рулеты. Из горячего можно использовать блюда на мангале, такие как шашлык и стейк из баранины или говядины. На гарнир можно использовать овощи", — посоветовал эксперт.

При этом считается, что Тигр как тотемное животное не переносит алкоголь, поэтому в эту новогоднюю ночь лучшим выбором станет вино, заметил шеф-повар. А из горячего можно приготовить запечённый ростбиф. В качестве деликатеса можно поджарить креветки в орегано с чесноком и перцем чили, сделать куриный рулет или салат мимозу, без которого невозможно представить новогодний стол.

"Рекомендую готовить этот салат, натирая ингредиенты исключительно на тёрке — для лёгкости и воздушности блюда. Добавить в салат можно сыр чеддер, который придаст пикантности, украсить красной икрой и посыпать зелёным луком для терпкости", — порекомендовал шеф-повар.

Из рыбных блюд можно приготовить стейк из тунца, предварительно замаринованный в вишнёвом соке и обжаренный на сковороде, добавил он и отметил, что перед подачей его нужно смазать мёдом и обвалять в кунжутных семечках. Из традиционных блюд в новогоднюю ночь Подлесных советует поставить на стол сельдь под шубой с олюторской сельдью и гуся, запечённого с глазированной в соусе "Хойсин" антоновкой, редуцированного апельсиновым фрешем.