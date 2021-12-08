Политолог Чирков оценил вероятность введения США новых санкций против России

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков прокомментировал вероятность введения США новых санкций против России, отметив, что эта тема себя исчерпала.

"Тема санкций поднималась многократно, и я считаю, что она себя исчерпала. Обмен ими не приводит ни к чему продуктивному", — заявил политолог в беседе с радио "Комсомольская правда".

Санкции, которые обсуждаются сейчас, — валюта и SWIFT, слишком жёсткие, и их введение приведёт к обратным рестрикциям, подчеркнул Чирков. Он также отметил тенденцию противодействия США с Китаем на протяжении последних двух лет, в связи с чем США понимают, что конкурировать надо не с Россией.

"Если ограничения будут введены, то они окажутся ощутимыми, однако опыт предыдущего взаимодействия показывает, что любые санкции всё-таки преодолимы. И большая готовность РФ им противостоять является самой мощной защитой от новых порций ограничений", — заключил Чирков.