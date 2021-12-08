Политолог Чирков оценил вероятность введения США новых санкций против России
По его словам, самой мощной защитой от новых ограничений является большая готовность РФ им противостоять.
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Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков прокомментировал вероятность введения США новых санкций против России, отметив, что эта тема себя исчерпала.
"Тема санкций поднималась многократно, и я считаю, что она себя исчерпала. Обмен ими не приводит ни к чему продуктивному", — заявил политолог в беседе с радио "Комсомольская правда".
Санкции, которые обсуждаются сейчас, — валюта и SWIFT, слишком жёсткие, и их введение приведёт к обратным рестрикциям, подчеркнул Чирков. Он также отметил тенденцию противодействия США с Китаем на протяжении последних двух лет, в связи с чем США понимают, что конкурировать надо не с Россией.
"Если ограничения будут введены, то они окажутся ощутимыми, однако опыт предыдущего взаимодействия показывает, что любые санкции всё-таки преодолимы. И большая готовность РФ им противостоять является самой мощной защитой от новых порций ограничений", — заключил Чирков.
Ранее сенатор Россель назвал отключение России от SWIFT самоубийством для США и Британии. Эксперт отметил, что введение новых санкций против РФ маловероятно, однако в стране уже готовятся к такому развитию событий.
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