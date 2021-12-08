Песков оценил возможность потепления в отношениях РФ и США после беседы Путина и Байдена
При этом, по его словам, президенты условились, что назначат своих доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.
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Говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена пока не приходится. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры", — отметил он в интервью "Известиям".
При этом он добавил, что лидерам не удалось продвинуться по дипломатическому вопросу: несмотря на то, что Владимир Путин предложил обнулить все взаимные ограничения, американская сторона пока оказалась не готова это обсуждать.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
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