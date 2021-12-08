Песков оценил возможность потепления в отношениях РФ и США после беседы Путина и Байдена

Говорить о потеплении в отношениях России и США после переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена пока не приходится. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"И особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры", — отметил он в интервью "Известиям".