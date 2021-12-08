Кулеба заявил, что переговоры Путина и Байдена сделали возможной "деэскалацию"
Президенты общались по защищённой видеосвязи на протяжении двух часов, главной темой стала Незалежная.
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вчерашний видеосаммит президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена сделал возможными "сдерживание и деэскалацию".
"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", — сказал глава украинской дипломатии в интервью агентству Reuters.
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Министр также заявил, что ожидаемый разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 9 декабря, позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России и "реанимации" "нормандского формата".
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Позже в Офисе президента Украины сообщили о планах Киева провести "калибровку позиций" с западными партнёрами в связи с итогами видеосаммита.
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