Кулеба заявил, что переговоры Путина и Байдена сделали возможной "деэскалацию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вчерашний видеосаммит президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена сделал возможными "сдерживание и деэскалацию".

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", — сказал глава украинской дипломатии в интервью агентству Reuters.