Документальный фильм Андрея Лошака к 15-летию "Тинькофф" вышел онлайн

Режиссёр Андрей Лошак выпустил документальный фильм "Он такой один" к 15-летию "Тинькофф банка". Сегодня фильм стал доступен для просмотра онлайн.

"Он такой один" — документальная история длиною в 15 лет о том, как создать успешный цифровой банк без единого отделения и превратить его в системно значимый банк и лайфстайл-экосистему, объединив более 18,5 миллиона клиентов и изменив стандарты не только финансовой индустрии, но и общества в целом. Фильм рассказывает об успехах и кризисах, визионерстве, инновационности команды "Тинькофф банка" и откровенно отвечает на самые острые вопросы.

Героями фильма стали топ-менеджеры и сотрудники банка, известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.

Единственный офлайн-показ ленты прошёл в закрытом формате в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате 1 декабря. С 7 декабря фильм доступен для просмотра онлайн на ютуб-канале "Тинькофф".