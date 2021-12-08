Документальный фильм Андрея Лошака к 15-летию "Тинькофф" вышел онлайн
"Он такой один" — документальная история о том, как создать успешный цифровой банк. Героями ленты стали топ-менеджеры и сотрудники "Тинькофф банка", а также известные эксперты и экономисты.
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Режиссёр Андрей Лошак выпустил документальный фильм "Он такой один" к 15-летию "Тинькофф банка". Сегодня фильм стал доступен для просмотра онлайн.
"Он такой один" — документальная история длиною в 15 лет о том, как создать успешный цифровой банк без единого отделения и превратить его в системно значимый банк и лайфстайл-экосистему, объединив более 18,5 миллиона клиентов и изменив стандарты не только финансовой индустрии, но и общества в целом. Фильм рассказывает об успехах и кризисах, визионерстве, инновационности команды "Тинькофф банка" и откровенно отвечает на самые острые вопросы.
Героями фильма стали топ-менеджеры и сотрудники банка, известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.
Единственный офлайн-показ ленты прошёл в закрытом формате в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате 1 декабря. С 7 декабря фильм доступен для просмотра онлайн на ютуб-канале "Тинькофф".
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"В честь 15-летия мы хотели рассказать нашу историю в формате фильма, ведь появление "Тинькофф" в 2006 году символизирует зарождение финтеха в России и мире, — говорит co-CEO группы "Тинькофф" Оливер Хьюз. — Именно поэтому известный российский журналист и режиссёр Андрей Лошак снял большой документальный фильм о "Тинькофф". Перед Андреем стояла очень непростая задача для документалиста — передать ощущение времени и провести зрителя по истории "Тинькофф" через жизнь и состояние дел в стране. Десятки часов интервью с командой, беседы с клиентами и экспертами по всей стране — всё это, конечно, нельзя целиком включить в фильм (хотя, возможно, к 20-летию стоит задуматься о сериале?)".
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