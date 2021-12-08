Жительница Тульской области едва не погибла после удаления зуба в частной клинике

Жительница Кимовска чуть не погибла после удаления зуба. Видео © Телеграм-канал / SHOT.

После удаления зуба в частной стоматологической клинике едва не погибла жительница Кимовска, Тульская область, из-за сильнейшего абсцесса, который распространился на пол-лица, сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, после лечения в "Дента-профи" у 30-летней Елены Головиной образовался абсцесс. Отёк был такой сильный, что женщина не смогла открыть глаз, а гной едва не попал в мозг. Чтобы спасти пациентку, пришлось провести серьёзную операцию.

"Я подошла к зеркалу, и, когда увидела своё обезображенное лицо, я от него отпрыгнула", — поделилась пострадавшая.

Известно, что эта частная клиника принадлежит депутату местной облдумы Марине Бельковой, где она, собственно, работает главврачом. Комментировать ситуацию она отказалась. Но, по словам Головиной, в частном разговоре с пациенткой Белькова заявила, что та сама во всём виновата. Теперь в подробностях случившегося разбирается СК.