У ковида два пути: Доктор медицинских наук рассказал о вариантах окончания пандемии Практикующий врач поделился с Лайфом своим мнением о мутациях ковида, карантинных мерах и вариантах развития событий. 7 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

О штамме "омикрон"

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— "Омикрон" не впервые появился в Африке. Правильнее говорить — он впервые был зарегистрирован в Африке. Может быть, он давным-давно уже среди нас (может, и с самого начала), но из-за того, что 0,05–5% биоматериала всего лишь попадает на секвенирование, он мог просто долго не попадаться.

— Африка — уникальный континент, где во многих странах просто практически нет пожилого населения. И мы не можем транслировать эпидемиологически [то], как переносят коронавирусную инфекцию такие, скажем, молодые страны, на всё остальное сообщество, так как молодые пациенты намного легче переносят CoViD-19.

— Я думаю, нам надо две-три недели, чтобы посмотреть, как он определится у всех остальных, но теоретическую возможность того, что "омикрон" — это путь дружественного заселения коронавирусом человечества, совсем исключать нельзя.

— Я сейчас в клинике больше лёгких случаев вижу. Но и тяжёлых тоже больше стало. Мы чаще сейчас болеем в принципе. Однако мы не можем понять, то ли это благодаря "омикрону", то ли это благодаря тому, что среди нас остаются только те, кто менее восприимчив к коронавирусу.

О сокращении сроков действия ПЦР-тестов

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— Я вообще не понял, зачем это нужно было. С помощью ПЦР мы лишь понимаем, что коронавирус есть, но не понимаем, "омикрон" ли это или другой штамм. И к чему тогда сокращение сроков ПЦР-теста? "В связи с новым штаммом". И что? Чего мы добьёмся этими 48 часами? Согласен, ускорять тем самым тестирование нужно, но во многих регионах 48 часов — это временной интервал от взятия биоматериала до выдачи результатов.

— Лучше бы вернули обратно профилактические ПЦР-исследования. Или хотя бы экспресс-тесты для работающих в организованных коллективах. Я знаю много примеров организаций, где люди заходят, сдают экспресс-тест, ждут 15 минут — и только после получения отрицательного результата проходят на работу. Почему-то организации это самостоятельно внедряют, а на более высоком уровне таких подвижек нет. Термометрия куда-то пропала элементарная.

О необходимости QR-кодов

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— Нужно быть последовательными. На высоте волны мы начинаем закручивать гайки, и бизнес не знает, что делать от наших противоэпидемических мероприятий и чего ожидать, а как только мы чуть-чуть стали более дисциплинированными, чуть снижаются какие-то страшные показатели — мы сразу все меры отменяем, расслабляемся, у нас становится "всё прекрасно". А как у нас может быть всё прекрасно, когда у нас 1200 человек умирают в день? Посмотрите на Татарстан: они в транспорт общественный, общепит не пускали без QR-кода. В итоге вдвое повысили уровень вакцинации. Весь мир давным-давно проводит ревакцинацию, а мы до сих пор на полгода отстаём в этой гонке, мы ещё разговариваем о необходимости вакцинации.

Обратная сторона медицины

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— Все коронавирусы — эволюционно лёгкие инфекции, и тут речь не идёт о том, что из-за колоссальной нагрузки не справляется ни одна система здравоохранения. Речь идёт об индивидуальном отношении человека к вирусу. Подчёркиваю: эволюционно. Дело в том, что "благодаря" медицине у нас гораздо больше людей, у которых слишком много сопутствующих патологий. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, какие-то аутоиммунные заболевания, пересаженные органы, мультирезистентные бактерии, вирусы и так далее и тому подобное. Их сейчас модно называть болезнями цивилизации. А с другой стороны, люди с данными болезнями теперь могут жить полноценной жизнью благодаря медицине — и это правильно, и тут медицина верно и добросовестно выполняет свою роль. Но с точки зрения эволюции таких людей не должно было быть, как и многих современных "цивилизованных" условий.

— Если аппендицит переходит в гнойную форму, то человек без медицинской помощи в более чем 90% случаев умрёт. Сейчас в цивилизованных странах дикость, если человек от аппендицита умирает. А теперь отматываем на две тысячи лет назад, когда не было полноценной медицины. Что тогда делал такой человек? 100% умирал, не давая потомства. Благодаря медицине такие люди живут, и это правильно, это современные достижения. С точки зрения нравственности это, безусловно, хорошо, с позиции эволюции — нет. Выживает сильнейший, а мы тут вмешиваемся со своей гуманностью. Но мы не можем поступать иначе.

— Если бы у нас на глобальном уровне не свалился общий уровень здоровья, то человечество коронавируса бы даже не заметило. А мы уже замечаем даже гриппы новые. И птичий, и атипичную пневмонию... Нас прямо потряхивает сразу. Хотя, что греха таить, даже новую коронавирусную инфекцию большинство людей всё-таки переносят бессимптомно. А тяжело её переносят в основном те, у кого сопутствующие болезни. И, к сожалению, из-за глобализации такие инфекции распространяются среди всех стран, а в условиях больших городов они делают это ещё и максимально быстро.

О вариантах окончания пандемии

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— У нас тотально два пути примирения с этим коронавирусом. Первый путь — становится много людей, маловосприимчивых к коронавирусу, притом эта малая восприимчивость вырабатывается либо в результате вакцинации, либо в результате инфицирования. Но при этом, к сожалению, сильно восприимчивые не будут выживать без полноценной современной и своевременной медицинской помощи, которая, к сожалению, сейчас не всегда возможна к реализации. В итоге и срабатывает правило эволюции.

— И второй вариант — вирус может пойти нам навстречу. Как происходит естественный отбор в микромире? Упрощённо: какой-то злой вирус, мощный, прокачанный, заразил какой-нибудь организм и нечаянно его убил, не успев перейти на следующий организм. Всё, вирус закончил существовать. Если же вирус более простой (как мы надеемся, это так в случае "омикрона") и вызывает какие-нибудь лёгкие проявления, то всё прекрасно, человек поболеет чуть-чуть, посморкается, почихает, а может, и вовсе не заметит, а вирус тем временем заразит другого человека — и так далее по цепочке. И все останутся живы, все останутся при делах. У нас много таких вечных спутников: стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, герпес-вирусы, да и коронавирусов сколько у нас сезонных, грипп, парагрипп. Их очень много, и мы с ними живём, так же как и они с нами.

— Если бы вирус убил всё человечество, то он бы тоже умер, ему же жить было бы негде. А на летучих мышах не так комфортно жить, потому что им палец в рот не клади, у них иммунитет такой, что мама не горюй, намного сильнее, чем у нас. Человечество там рядом не стояло, поэтому вирусу бы лучше подружиться с нами.

Авторы Адель Романенкова