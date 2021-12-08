Перед попыткой суицида 5 декабря сотрудница ачинского "Альфа-банка" Анна Григорьева, исчезнувшая с работы с 23 миллионами рублей, написала предсмертные записки. Они адресованы начальнице, мужу и маме, сообщает телеграм-канал SHOT.

В одном из посланий Анна Григорьева призналась начальнице, что уже три года ей кто-то угрожает. Однако, кто именно, она уточнять не стала. Исчезнувшая пишет, что "они сказали, что всё знают про мою семью. Следили и заставляли так делать". В конце записки Григорьева призналась в любви коллегам и заявила, что больше так жить не может. Она также попросила никого больше не наказывать, поскольку те ни о чём не знали.

В другом послании Анна признаётся маме, мужу и родным в любви. Она извиняется перед супругом в том, что "рассказать не смогла", но опять не пишет, о чём именно. Женщина признаётся, что за эти годы "тихо сошла с ума". В конце она обращается к маме с просьбой не плакать.

Также, как стало известно Лайфу, мать девушки рассказала полицейским, что несколько лет назад у Анны начались проблемы со здоровьем: подозревали онкологию, а ещё была замершая беременность. По словам женщины, она помогала дочери деньгами, но та легко с ними расставалась. Аня говорила семье, что зарабатывает 50–60 тысяч, а по факту она получала чуть больше 30.

Как стало известно Лайфу, сотрудница "Альфы" могла похитить деньги 3 декабря. В тот день Анна вернулась с работы и, по словам её мужа, ни о каких миллионах не упоминала. Следующие четыре дня женщина была напряжена, но о причинах странного поведения не заикалась. Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью.