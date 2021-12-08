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Камеры видеонаблюдения сняли кассиршу "Альфа-банка" вскоре после похищения 23 млн рублей

Судя по всему, Анна Григорьева успела где-то спрятать свою добычу, поскольку домой она возвращалась уже без коробки с деньгами.

8 декабря, 15:59

Камеры видеонаблюдения сняли кассиршу "Альфа-банка" вскоре после похищения 23 млн рублей © SHOT

SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения из подъезда жилого дома в Ачинске, где проживала 30-летняя кассирша "Альфа-банка" Анна Григорьева, исчезнувшая с 23 миллионами рублей. На этих кадрах женщина возвращается домой спустя полтора часа после того, как она покинула отделение банка с деньгами. Анна поднимается по лестнице налегке, в руках у неё только обычная дамская сумка, а деньги были вынесены в коробке. Куда делись коробка и её содержимое, до сих пор не известно. Саму Анну разыскивают волонтёры и полиция.

Сбежавшая с 23 млн кассирша "Альфа-банка" дважды после кражи пыталась совершить суицид

Сбежавшая с 23 млн кассирша "Альфа-банка" дважды после кражи пыталась совершить суицид

Как стало известно Лайфу, сотрудница "Альфы" могла похитить деньги 3 декабря. В тот день Анна вернулась с работы и, по словам её мужа, ни о каких миллионах не упоминала. Следующие четыре дня женщина была напряжена, но о причинах странного поведения не заикалась. Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью.

Ранее Лайф писал, что кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы в коробке 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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