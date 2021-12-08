Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега

После инцидента с обледенением самолёта S7 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять предупредительные меры для повышения безопасности полётов и исключения случаев обледенения. В числе этих мер — запрет на вылет бортам с "отложениями в виде любого снега (не только мокрого)".

"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полёта воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого)", — говорится в сообщении Росавиации.