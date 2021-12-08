Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега
Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.
Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
После инцидента с обледенением самолёта S7 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять предупредительные меры для повышения безопасности полётов и исключения случаев обледенения. В числе этих мер — запрет на вылет бортам с "отложениями в виде любого снега (не только мокрого)".
"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полёта воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого)", — говорится в сообщении Росавиации.
Взболтать и не смешивать: Самолёт S7 мог покрыться льдом из-за ошибки командира при подборе раствора
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент. СК возбудил уголовное дело.
Лента новостей
Сбежавшая с 23 млн кассирша "Альфа-банка" дважды после кражи пыталась совершить суицид
сегодня в 15:45
Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon
сегодня в 15:40
Российское движение школьников вручило "звезду признания" лётчику Юсупову, космонавту Шарипову и врачам Коммунарки
сегодня в 15:25
Комментариев: 0