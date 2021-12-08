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Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега

Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.

8 декабря, 15:51

Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

После инцидента с обледенением самолёта S7 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам принять предупредительные меры для повышения безопасности полётов и исключения случаев обледенения. В числе этих мер — запрет на вылет бортам с "отложениями в виде любого снега (не только мокрого)".

"Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полёта воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого)", говорится в сообщении Росавиации.

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Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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