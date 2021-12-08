Сбежавшая с 23 млн кассирша "Альфа-банка" дважды после кражи пыталась совершить суицид

Кассирша ачинского отделения "Альфа-банка" Анна Григорьева, которая подозревается в похищении 23 млн рублей с работы, после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. Каждый раз женщину успевали спасти родные, пишет SHOT.

3 декабря сотрудница "Альфы" вернулась с работы как обычно. В воскресенье женщину одолели мысли о суициде. Следующие два дня стали настоящим испытанием для её родных. Анна дважды пыталась покончить с собой и каждый раз отправляла родным сообщение с прощанием, после чего её спасали. 5 декабря женщина даже попала в больницу из-за этого, но 6 декабря угрозами свести счёты с жизнью заставила мужа забрать её.

Анна встретила Дениса прямо в пижаме, в таком виде он её и отвёз домой. Горе-самоубийца проспала весь день. Мужчина заявил, что они с супругой смотрели до трёх ночи фильм, а когда он уснул, Анна ушла из дома. Больше он жену не видел. 7 декабря мужчина не смог дозвониться до супруги, как и её мать. В тот же день женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 30-летней дочери.