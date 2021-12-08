В Петербурге неизвестный зверски избил женщину на улице и похитил её маленького сына

В Петербурге, в районе Суздальского проспекта, мужчина напал на мать с сыном возле детского сада, зверски избил женщину и украл ребёнка, сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Место нападения на Марину © VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Как уточняется, злоумышленник набросился на Марину Мальцеву со спины. Малыша он увёз на каршеринговом автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Она полагает, что за нападением и похищением может стоять её бывший муж, который годом ранее уже крал сына. Его тогда за это лишили родительских прав, а малыша вернули маме.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения похитителя с ребёнком. Точной информации, в каком состоянии находится потерпевшая, пока нет.