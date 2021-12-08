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Тиктокер Лакеев получил почти три года за порчу машины спецслужб на незаконном митинге

Он и другие участники беспорядков бросали в машину с проблесковыми маячками и спецномерами снежки и били по автомобилю ногами.

8 декабря, 14:58
<p>Константин Лакеев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда</p>

Константин Лакеев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Тверской суд Москвы вынес решение в отношении тиктокера Константина Лакеева (Костя Киевский). Он признан виновным и получил два года и восемь месяцев за повреждение служебного автомобиля ФСО на несанкционированной акции 23 января. Кроме того, молодой человек обязан выплатить штраф в размере 337 тысяч рублей.

Тиктокер Лакеев в числе других митингующих напал на служебный автомобиль в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Видео © LIFE

Как установило следствие, 23 января Лакеев в ходе незаконного митинга на Цветном бульваре "грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, после чего из хулиганских побуждений нанёс повреждения служебному автомобилю и закидывал его снежками".

Напавшего на авто с номерами АМР тиктокера поместили в спецблок СИЗО

Напавшего на авто с номерами АМР тиктокера поместили в спецблок СИЗО

Ранее Лайф сообщал, что Лакеев был задержан в тикток-доме Good People в Новой Москве после того, как толпа разгромила автомобиль ФСБ "просто потому, что может". Помимо него было задержано ещё несколько блогеров, а также их "наставники".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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