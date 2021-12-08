Тиктокер Лакеев получил почти три года за порчу машины спецслужб на незаконном митинге

Тверской суд Москвы вынес решение в отношении тиктокера Константина Лакеева (Костя Киевский). Он признан виновным и получил два года и восемь месяцев за повреждение служебного автомобиля ФСО на несанкционированной акции 23 января. Кроме того, молодой человек обязан выплатить штраф в размере 337 тысяч рублей.

Тиктокер Лакеев в числе других митингующих напал на служебный автомобиль в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Видео © LIFE

Как установило следствие, 23 января Лакеев в ходе незаконного митинга на Цветном бульваре "грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, после чего из хулиганских побуждений нанёс повреждения служебному автомобилю и закидывал его снежками".