Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что восемь игроков его команды заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP.

"Коронавирусом заразилось восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Каждый день заболевают люди, у которых ещё вчера был отрицательный тест. Это всё не очень хорошо", — говорит Конте.