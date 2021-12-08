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Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Также заболели пятеро сотрудников английского клуба.

8 декабря, 14:47
<p>Фото © ФК "Тоттенхэм"</p>

Фото © ФК "Тоттенхэм"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что восемь игроков его команды заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP.

Имена заразившихся футболистов не уточняются.

"Коронавирусом заразилось восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Каждый день заболевают люди, у которых ещё вчера был отрицательный тест. Это всё не очень хорошо", — говорит Конте.

Антонио Конте стал главным тренером "Тоттенхэма"

Антонио Конте стал главным тренером "Тоттенхэма"

В четверг, 9 декабря, "Тоттенхэм" на своём поле сыграет с французским "Ренном" в групповом турнире Лиги конференций. Для того чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, лондонцам необходима победа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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