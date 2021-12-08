Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом
Также заболели пятеро сотрудников английского клуба.
Фото © ФК "Тоттенхэм"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что восемь игроков его команды заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP.
Имена заразившихся футболистов не уточняются.
"Коронавирусом заразилось восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Каждый день заболевают люди, у которых ещё вчера был отрицательный тест. Это всё не очень хорошо", — говорит Конте.
В четверг, 9 декабря, "Тоттенхэм" на своём поле сыграет с французским "Ренном" в групповом турнире Лиги конференций. Для того чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, лондонцам необходима победа.
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