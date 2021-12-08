Олимпийская призёрка из Австралии обвинила тренеров в сексуальных домогательствах
Обе медали она выиграла на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Мейделин Гровс. Фото © Олимпийский комитет Австралии
Двукратная призёрка Олимпийских игр — австралийская пловчиха Мейделин Гровс — обвинила двух ведущих тренеров национальной федерации в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телекомпания ABC.
Гровс заявила, что к ней "приставал мужчина", когда она занималась плаванием ещё в подростковом возрасте. Также, по её словам, один из тренеров постоянно делал ей замечания сексистского характера. Имена специалистов 26-летняя спортсменка раскрывать не стала.
"Не хочу сообщать об этом в полицию. Этот процесс занимает очень много времени и отнимает очень много сил и эмоций. Я знаю, что это такое. У меня есть несколько знакомых пловцов, подвергавшихся сексуальному насилию, и они прошли через этот процесс", — сказала австралийка.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Гровс выиграла две серебряные медали — в дистанции 200 метров баттерфляем и в эстафете комплексным плаванием. Игры-2020 в Токио она бойкотировала в знак протеста против женоненавистников и сочувствующих им.
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