Олимпийская призёрка из Австралии обвинила тренеров в сексуальных домогательствах

Двукратная призёрка Олимпийских игр — австралийская пловчиха Мейделин Гровс — обвинила двух ведущих тренеров национальной федерации в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Гровс заявила, что к ней "приставал мужчина", когда она занималась плаванием ещё в подростковом возрасте. Также, по её словам, один из тренеров постоянно делал ей замечания сексистского характера. Имена специалистов 26-летняя спортсменка раскрывать не стала.

"Не хочу сообщать об этом в полицию. Этот процесс занимает очень много времени и отнимает очень много сил и эмоций. Я знаю, что это такое. У меня есть несколько знакомых пловцов, подвергавшихся сексуальному насилию, и они прошли через этот процесс", — сказала австралийка.