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Олимпийская призёрка из Австралии обвинила тренеров в сексуальных домогательствах

Обе медали она выиграла на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

8 декабря, 14:24
<p>Мейделин Гровс. Фото © Олимпийский комитет Австралии</p>

Мейделин Гровс. Фото © Олимпийский комитет Австралии

Двукратная призёрка Олимпийских игр — австралийская пловчиха Мейделин Гровс — обвинила двух ведущих тренеров национальной федерации в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Гровс заявила, что к ней "приставал мужчина", когда она занималась плаванием ещё в подростковом возрасте. Также, по её словам, один из тренеров постоянно делал ей замечания сексистского характера. Имена специалистов 26-летняя спортсменка раскрывать не стала.

"Не хочу сообщать об этом в полицию. Этот процесс занимает очень много времени и отнимает очень много сил и эмоций. Я знаю, что это такое. У меня есть несколько знакомых пловцов, подвергавшихся сексуальному насилию, и они прошли через этот процесс", — сказала австралийка.

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На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Гровс выиграла две серебряные медали — в дистанции 200 метров баттерфляем и в эстафете комплексным плаванием. Игры-2020 в Токио она бойкотировала в знак протеста против женоненавистников и сочувствующих им.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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