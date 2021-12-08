Путин назвал беседу с Байденом открытой и конструктивной

Президент России Владимир Путин оценил вчерашние переговоры с американским лидером Джо Байденом как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы.

"Беседа была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.