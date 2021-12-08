Путин назвал беседу с Байденом открытой и конструктивной
Президент РФ подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть возможность продолжить этот диалог.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин оценил вчерашние переговоры с американским лидером Джо Байденом как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы.
"Беседа была открытой, предметной и конструктивной. Во всяком случае, надеюсь, что так оценивает этот диалог американская сторона, у нас есть возможность продолжить этот диалог", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы безопасности, в том числе в киберпространстве, иранскую проблему, а также расширение НАТО.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
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