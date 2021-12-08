В Кемеровской области шахтёр спас своих детей из горящего дома. Видео © SHOT

В Ленинск-Кузнецком в частном доме произошёл страшный пожар. Благодаря шахтёру Дмитрию в результате происшествия никто не погиб, однако двое его детей получили сильные ожоги. Сейчас мужчина вместе с женой Анастасией тратит все свои силы на то, чтобы восстановить здоровье детей.

Отец семьи рассказал телеграм-каналу SHOT, что в тот день к ним приехали гости. Пока родители провожали их, в доме от перепада температур взорвался газовый баллон. Отец бросился в пекло и только успел открыть дверь, как на него вывалилась 16-летняя дочь, завёрнутая в одеяло. Дмитрий схватил Юлю и вынес, а затем бросился к четырёхлетнему Ярославу. Он нашёл ребёнка на ощупь, по стонам. Мальчик остался жив, но сильно пострадал. По словам родителей, он уже перенёс восемь операций, но это ещё не конец.

"В больнице когда лежали, было очень страшно. Капельницы у нас начинались в восемь утра и кончались часов в 11 вечера. Ребёнок привязанный по рукам и ногам. У него было восемь операций по пересадке коже. У него и фразы такие вылетали: "Мама, пусти меня на небо!" Я говорю: "Сына, тебе туда нельзя, тебе туда рано", — рассказала Анастасия.

Сейчас семья живёт в оставшейся части дома. Ярославу и его сестре ещё предстоит пройти ряд операций и курс реабилитации. Благодаря неравнодушным людям родители смогли частично оплатить лечение детей. Однако они нуждаются в средствах на остальные операции и восстановление дома. Помочь семье можно, перечислив денежные средства по данному номеру карты: 4276 2600 1997 7171. Получатель — Анастасия Борисовна Суворова.