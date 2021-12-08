Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Байдена
Он также назвал победой Киева то, что "США всегда поддерживали Украину".
Владимир Зеленский. Фото © Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако более детальные комментарии он решил дать завтра, после своей беседы с Байденом.
"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", — цитирует слова Зеленского издание "Страна".
Он также назвал победой Киева то, что "США всегда поддерживали Украину".
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Комментариев: 0