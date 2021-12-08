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Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Байдена

Он также назвал победой Киева то, что "США всегда поддерживали Украину".

8 декабря, 13:59
<p>Владимир Зеленский. Фото © Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images</p>

Владимир Зеленский. Фото © Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако более детальные комментарии он решил дать завтра, после своей беседы с Байденом.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", — цитирует слова Зеленского издание "Страна".

Он также назвал победой Киева то, что "США всегда поддерживали Украину".

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Кулеба заявил, что переговоры Путина и Байдена сделали возможной "деэскалацию"

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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