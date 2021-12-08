Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако более детальные комментарии он решил дать завтра, после своей беседы с Байденом.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", — цитирует слова Зеленского издание "Страна".