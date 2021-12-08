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Начальник штаба обороны ВС Индии погиб при крушении вертолёта

В авиакатастрофе выжил один человек — капитан Варун Сингх. Он находится на лечении.

8 декабря, 13:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ImGaurav137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gaurav137</a></p>

Фото © Twitter / Gaurav137

Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават погиб в результате крушения вертолёта. С ним на борту находились супруга Мадхулика Рават и ещё 12 человек, выжил только один.

"С глубоким сожалением сообщаем, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават и ещё 11 человек, находившихся на борту", — говорится в публикации пресс-службы ВВС Индии в Twitter.

Как уточнили в ВВС Индии, выжил один человек — капитан Варун Сингх. Он находится на лечении. Также газета The Times of India со ссылкой на военные источники сообщает, что крушение вертолёта ВВС Индии могло произойти из-за плохой видимости.

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Ранее 14 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Азербайджане, ещё двое ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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