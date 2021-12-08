Начальник штаба обороны ВС Индии погиб при крушении вертолёта

Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават погиб в результате крушения вертолёта. С ним на борту находились супруга Мадхулика Рават и ещё 12 человек, выжил только один.

"С глубоким сожалением сообщаем, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават и ещё 11 человек, находившихся на борту", — говорится в публикации пресс-службы ВВС Индии в Twitter.

Как уточнили в ВВС Индии, выжил один человек — капитан Варун Сингх. Он находится на лечении. Также газета The Times of India со ссылкой на военные источники сообщает, что крушение вертолёта ВВС Индии могло произойти из-за плохой видимости.