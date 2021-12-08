Начальник штаба обороны ВС Индии погиб при крушении вертолёта
В авиакатастрофе выжил один человек — капитан Варун Сингх. Он находится на лечении.
Фото © Twitter / Gaurav137
Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават погиб в результате крушения вертолёта. С ним на борту находились супруга Мадхулика Рават и ещё 12 человек, выжил только один.
"С глубоким сожалением сообщаем, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават и ещё 11 человек, находившихся на борту", — говорится в публикации пресс-службы ВВС Индии в Twitter.
Как уточнили в ВВС Индии, выжил один человек — капитан Варун Сингх. Он находится на лечении. Также газета The Times of India со ссылкой на военные источники сообщает, что крушение вертолёта ВВС Индии могло произойти из-за плохой видимости.
Ранее 14 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Азербайджане, ещё двое ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним.
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