Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в больницу
Последний раз он обращался за помощью к медикам в конце августа текущего года.
Фото © ТАСС / EPA / SEBASTIAO MOREIRA
Легендарный бразильский футболист Пеле в очередной раз попал в больницу, пишет Reuters.
По данным агентства, госпитализация Пеле связана с необходимостью лечения опухоли толстой кишки. Ожидается, что он будет выписан через несколько дней.
Напомним, Пеле доставили 30 августа в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября экс-футболист перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату. В начале октября Пеле был выписан из клиники.
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