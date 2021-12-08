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Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в больницу

Последний раз он обращался за помощью к медикам в конце августа текущего года.

8 декабря, 14:16
<p>Фото © ТАСС / EPA / SEBASTIAO MOREIRA</p>

Фото © ТАСС / EPA / SEBASTIAO MOREIRA

Легендарный бразильский футболист Пеле в очередной раз попал в больницу, пишет Reuters.

По данным агентства, госпитализация Пеле связана с необходимостью лечения опухоли толстой кишки. Ожидается, что он будет выписан через несколько дней.

"Я так счастлив вернуться домой": Пеле выписали из больницы

"Я так счастлив вернуться домой": Пеле выписали из больницы

Напомним, Пеле доставили 30 августа в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября экс-футболист перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату. В начале октября Пеле был выписан из клиники.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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