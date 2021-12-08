Чубайс предрёк радикальное сокращение российского экспорта в страны ЕС
Он считает необходимым произвести глобальные изменения в сферах экономики, в том числе не связанных с энергетикой.
Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис
У России может радикально сократиться экспорт в ЕС, если не будет пройден энергетический переход в целях снижения углеродных выбросов, считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Нам придётся столкнуться, хотим мы этого или не хотим, с радикальным сокращением объёмов спроса (в странах ЕС. — Прим. Лайфа) на российский экспорт в случае, если мы не пойдём по пути энергоперехода в России", — заявил Чубайс на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России".
По его оценке, энергопереход означает глобальные изменения в сферах экономики, в том числе не связанных с энергетикой, а нынешние проблемы в отношениях с Европой из-за готовящегося трансграничного углеродного налога не идут ни в какое сравнение с теми, что возникнут из-за всего зелёного курса.
"Один только запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в Европе в 2035 году: что произойдёт с рынком нефтепродуктов — нетрудно догадаться", — предупредил Чубайс.
Ранее Лайф писал, что Чубайс предрёк российской экономике глобальную трансформацию в ближайшие 30 лет.
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