Чубайс предрёк российской экономике глобальную трансформацию в ближайшие 30 лет

До 2050 года российская экономика совершит масштабную трансформацию, которая затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека. Такой прогноз на форуме "Открытые инновации" во вторник озвучил Анатолий Чубайс. По его словам, нынешнему поколению выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет, полностью изменив экономику и быт людей. А сейчас мы находимся в шаге от аналогичного процесса, только не в информации, а в энергии.

"В следующие 30 лет произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной. Речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования", — прогнозирует Чубайс.

Ранее Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса. По его мнению, проблема гораздо более серьёзная, чем нехватка ресурсов в отдельно взятых регионах.