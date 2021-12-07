Чубайс предрёк российской экономике глобальную трансформацию в ближайшие 30 лет
Нынешнему поколению очень повезло, считает спецпредставитель президента, ведь его представители стали свидетелями информационной революции, которая полностью изменила экономику и быт людей.
Бывший председатель правления АО "Роснано" Анатолий Чубайс. Фото © Kremlin.ru
До 2050 года российская экономика совершит масштабную трансформацию, которая затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека. Такой прогноз на форуме "Открытые инновации" во вторник озвучил Анатолий Чубайс. По его словам, нынешнему поколению выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет, полностью изменив экономику и быт людей. А сейчас мы находимся в шаге от аналогичного процесса, только не в информации, а в энергии.
"В следующие 30 лет произойдёт кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причём речь идёт не только об электроэнергетике, для меня родной. Речь идёт о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идёт вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования", — прогнозирует Чубайс.
Ранее Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса. По его мнению, проблема гораздо более серьёзная, чем нехватка ресурсов в отдельно взятых регионах.
А в сентябре спецпредставитель президента заявил, что мечтает о развитии морской ветроэнергетики в России. По словам Чубайса, это его "задушевная мечта" и "больная тема". Он отметил, что морские ветропарки являются очень перспективным направлением и всё больше интересны инвесторам. Однако в Европе под сооружения нередко попросту не хватает территорий. В связи с этим Чубайс призвал Россию перенимать данный опыт.
Комментариев: 0