Совбез Белоруссии раскритиковал Украину за военные учения на госгранице

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал военные учения, которые Украина развернула на границе с республикой. По его словам, теперь Минск имеет полное право провести аналогичные мероприятия на своей приграничной территории.

"Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооружённых сил, тяжёлое вооружение, привлекая вертолёты и боевые самолёты", — цитирует БелТА Вольфовича.

По его мнению, подобные действия могут привести к локальному конфликту. Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что военные учения, как правило, проводятся на специально отведённых для этих целей полигонах, но никак не на государственной границе. Он также упомянул недавний случай нарушения воздушного пространства Белоруссии украинским вертолётом.

"Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство лётчиков?" — задался вопросом Вольфович.