Совбез Белоруссии раскритиковал Украину за военные учения на госгранице
Там также напомнили о недавнем инциденте с вертолётом, который нарушил воздушное пространство республики.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал военные учения, которые Украина развернула на границе с республикой. По его словам, теперь Минск имеет полное право провести аналогичные мероприятия на своей приграничной территории.
"Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооружённых сил, тяжёлое вооружение, привлекая вертолёты и боевые самолёты", — цитирует БелТА Вольфовича.
По его мнению, подобные действия могут привести к локальному конфликту. Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что военные учения, как правило, проводятся на специально отведённых для этих целей полигонах, но никак не на государственной границе. Он также упомянул недавний случай нарушения воздушного пространства Белоруссии украинским вертолётом.
"Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство лётчиков?" — задался вопросом Вольфович.
По его словам, ещё совсем недавно Белоруссия внимательно следила за своими территориями, граничащими с Литвой и Польшей, однако теперь военным приходится делать то же самое и на границе с Украиной. Вольфович подчеркнул, что Незалежная начала занимать недружественную позицию по отношению к Белоруссии, хотя Минск не давал для этого никаких поводов.
Ранее Лайф писал, что после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым де-факто и де-юре российским, глава МИД Украины заявил, что тем самым глава соседской республики сжёг все мосты, сделав Белоруссию враждебной страной для Незалежной.
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