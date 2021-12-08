Непомнящий прервал серию поражений, сыграв вничью десятую партию матча с Карлсеном
Однако за четыре партии до конца ситуация выглядит критичной для нашего соотечественника, которому нужно одержать три победы, чтобы спасти встречу.
Фото © ТАСС / EPA/ALI HAIDER
Россиянин Ян Непомнящий закончил вничью десятую партию матча против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в рамках матча за мировую шахматную корону.
Встреча завершилась на 41-м ходу. Отметим, что Непомнящий играл чёрными фигурами, а на сей раз оба гроссмейстера не рисковали и старались не допускать ошибок. Логичным завершением партии стала ничья.
Тем самым Ян Непомнящий прервал серию из двух поражений в партиях подряд. Однако он по-прежнему прилично проигрывает Карлсену: общий счёт матча 6,5 – 3,5 в пользу скандинава.
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