Непомнящий прервал серию поражений, сыграв вничью десятую партию матча с Карлсеном

Россиянин Ян Непомнящий закончил вничью десятую партию матча против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в рамках матча за мировую шахматную корону.

Встреча завершилась на 41-м ходу. Отметим, что Непомнящий играл чёрными фигурами, а на сей раз оба гроссмейстера не рисковали и старались не допускать ошибок. Логичным завершением партии стала ничья.