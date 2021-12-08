Путин указал на миролюбивую политику России в ответ на вопрос о "нападении" на Украину
Он подчеркнул при этом, что страна вправе обеспечивать свою безопасность на средне- и долгосрочную перспективу.
Президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос журналистов о том, собирается ли РФ "нападать" на Украину, подчеркнув, что наша страна проводит миролюбивую политику. Об этом главу государства спросили на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую политику, и она вправе обеспечивать безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдалённой перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнёрами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединённых Штатов Америки господина Байдена", — заявил журналисту глава РФ.
Ранее Лайф писал, что Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Байдена. Он также назвал победой Киева то, что "США всегда поддерживали Украину".
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