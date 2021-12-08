Путин поблагодарил Грецию за решение признать российские сертификаты о вакцинации

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Греции за решение признать российские сертификаты о вакцинации "Спутником V". Заявление прозвучало по итогам переговоров главы государства с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Мы благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты о вакцинации "Спутником V", — заявил российский лидер.

Ранее Лайф писал, что Греция признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако местное цифровое приложение не читает её QR-код, поэтому привитые данным препаратом могут предъявить бумажный сертификат о вакцинации и его примут.