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Путин поблагодарил Грецию за решение признать российские сертификаты о вакцинации

А Министерство туризма страны признало "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами ещё в марте текущего года.

8 декабря, 14:28
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Греции за решение признать российские сертификаты о вакцинации "Спутником V". Заявление прозвучало по итогам переговоров главы государства с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Мы благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты о вакцинации "Спутником V", — заявил российский лидер.

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Ранее Лайф писал, что Греция признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако местное цифровое приложение не читает её QR-код, поэтому привитые данным препаратом могут предъявить бумажный сертификат о вакцинации и его примут.

Напомним, что ранее Израиль разрешил въезд привитым "Спутником V" россиянам со справкой об антителах. В стране признаны соответствующие результаты российских тестов, которые говорят об уровне защиты от ковида.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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