Путин: НАТО настроено недружественно к России и объявляет её своим противником

Россия никогда не выступала против присутствия иностранных партнёров в экономических объединениях, однако НАТО своими действиями демонстрирует явно недружественные настроения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Греции заявил российский лидер Владимир Путин.

"Мы никогда ничего не имели против присутствия наших партнёров в политических и экономических объединениях. НАТО — это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно", — заявил глава государства.