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Путин: НАТО настроено недружественно к России и объявляет её своим противником

Об этом говорит конфронтационная линия в отношении Москвы, пояснил глава государства.

8 декабря, 14:35

Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель

Россия никогда не выступала против присутствия иностранных партнёров в экономических объединениях, однако НАТО своими действиями демонстрирует явно недружественные настроения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Греции заявил российский лидер Владимир Путин.

"Мы никогда ничего не имели против присутствия наших партнёров в политических и экономических объединениях. НАТО — это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно", — заявил глава государства.

По мнению президента, Североатлантический альянс "объявляет Россию своим противником".

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Ранее Лайф писал, что накануне в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер заявил о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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