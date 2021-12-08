Путин: НАТО настроено недружественно к России и объявляет её своим противником
Об этом говорит конфронтационная линия в отношении Москвы, пояснил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель
Россия никогда не выступала против присутствия иностранных партнёров в экономических объединениях, однако НАТО своими действиями демонстрирует явно недружественные настроения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Греции заявил российский лидер Владимир Путин.
"Мы никогда ничего не имели против присутствия наших партнёров в политических и экономических объединениях. НАТО — это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно", — заявил глава государства.
По мнению президента, Североатлантический альянс "объявляет Россию своим противником".
Ранее Лайф писал, что накануне в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер заявил о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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