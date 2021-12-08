Экс-президент Польши Лех Валенса назвал распад СССР шансом на обновление и свободу

Также он выразил сожаление относительно отношений между Москвой и Варшавой, которые в настоящее время оставляют желать лучшего.

СССР был построен на плохом фундаменте, со временем он исчерпал свои возможности, и стало понятно, что произойдёт распад, заявил президент Польши в 1990–1995 годах Лех Валенса по случаю годовщины со дня подписания Беловежского соглашения, в котором Россия, Белоруссия и Украина констатировали прекращение существования Советского Союза.

"Распад Советского Союза был шансом избавиться от ненужного, шансом на обновление, свободу, строительство чего-то на новых началах, в том числе и для республик. Потому что было "пусть Россия даст", "пусть Россия решит", а сами не действовали. А после разделения они [республики] могли действовать творчески и делают это", — сказал Валенса в беседе с ТАСС.

Экс-президент также выразил сожаление о том, что сейчас отношения между Россией и Польшей оставляют желать лучшего. По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты политики обеих стран, которые не хотят уступать друг другу.

"Нужно это исправить. Если бы у меня были возможности, то я попытался бы исправить. Я бы разделил отношения на две части. Одно — всё старое, история, расчёты, кто, кому и сколько. А второе — работа на благо интересов, чтобы получать прибыль. Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договорённостей во всех сферах жизни", — заявил политик.