Открывший стрельбу в МФЦ москвич признал вину и назвал причину расправы

Москвич Сергей Глазов, 7 декабря открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, признал вину. Стрелок также рассказал членам общественной наблюдательной комиссии, что пришёл в центр получать паспорт, но его вывела из себя простая просьба надеть маску. Об этом пишет RT.

"Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю", — привёл слова Глазова один из членов ОНК, посетивших изолятор на Петровке.