Открывший стрельбу в МФЦ москвич признал вину и назвал причину расправы
Сергей Глазов подтвердил, что был уволен из Службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника.
Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE
Москвич Сергей Глазов, 7 декабря открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, признал вину. Стрелок также рассказал членам общественной наблюдательной комиссии, что пришёл в центр получать паспорт, но его вывела из себя простая просьба надеть маску. Об этом пишет RT.
"Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю", — привёл слова Глазова один из членов ОНК, посетивших изолятор на Петровке.
По словам общественников, Глазов признал вину и заявил, что разрешения на оружие у него нет. Он подтвердил, что был уволен из Службы внешней разведки в 2009 году в звании подполковника и пенсии не получал, так как стаж службы был меньше 20 лет. Глазов не работал и жил на сбережения.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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