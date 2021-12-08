Названы страны, где от россиян не требуют даже ПЦР-тест
Кроме того, перечислен ряд европейских государств, в которые можно попасть при определённых условиях.
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На сегодняшний день российских туристов готовы принять 62 страны мира. Причём среди них есть и те, попасть в которые можно без каких-либо ковидных ограничений. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала эксперт по туризму Александра Гридина.
По её словам, речь идёт о Доминикане и Мексике, для проезда в которые нужны лишь загранпаспорт, виза и деньги. Что касается Европы, то с некоторыми ограничениями россияне могут въехать в Норвегию и Данию, а перед поездкой в Эстонию или Израиль необходимо будет пройти полную вакцинацию препаратом "Спутник V".
Ранее Лайф писал, что Греция признала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако местное цифровое приложение не читает её QR-код, поэтому привитые данным препаратом могут предъявить бумажный сертификат о вакцинации, его примут.
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