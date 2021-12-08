Названы страны, где от россиян не требуют даже ПЦР-тест

На сегодняшний день российских туристов готовы принять 62 страны мира. Причём среди них есть и те, попасть в которые можно без каких-либо ковидных ограничений. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала эксперт по туризму Александра Гридина.

По её словам, речь идёт о Доминикане и Мексике, для проезда в которые нужны лишь загранпаспорт, виза и деньги. Что касается Европы, то с некоторыми ограничениями россияне могут въехать в Норвегию и Данию, а перед поездкой в Эстонию или Израиль необходимо будет пройти полную вакцинацию препаратом "Спутник V".