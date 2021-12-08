"Альфа-банк" заметил похищение 23 млн рублей кассиршей лишь спустя четыре дня

Пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а кассирша, которая якобы унесла в коробке деньги, всё это время не скрывалась, пишет SHOT. Со слов родственников, Анна Григорьева была дома.

Как стало известно Лайфу, сотрудница "Альфы" могла похитить деньги 3 декабря. В тот день Анна вернулась с работы и, по словам её мужа, ни о каких миллионах не упоминала. Следующие четыре дня женщина была напряжена, но о причинах странного поведения не заикалась. При этом 5 декабря Анна была госпитализирована. 6-го числа её отправили домой, и уже ночью женщина бесследно исчезла, пока муж спал.

По словам мужчины, они с женой засыпали вместе в одной кровати, но утром он её не нашёл. Попытки Дениса связаться с супругой провалились. Не смогла дозвониться до Анны и мать. Она 7 декабря обратилась с заявлением об исчезновении дочери в полицию. И в тот же день в банке заметили исчезновение миллионов.