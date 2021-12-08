Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon
Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.
Анна Кикина. © "Роскосмос"
37-летняя Анна Кикина может стать первым российским космонавтом, который в 2022 году полетит в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полёт в 2022 году. Мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрёстных полётов", — сказал Рогозин.
Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов на сегодняшний момент, была зачислена в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 она принимала участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полёт к Луне.
А ранее Лайф писал про российского космонавта Антона Шкаплерова, который рассказал, что верит в инопланетян. По его мнению, люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.
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