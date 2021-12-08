НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon

Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.

8 декабря, 15:40

Анна Кикина. © "Роскосмос"

37-летняя Анна Кикина может стать первым российским космонавтом, который в 2022 году полетит в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полёт в 2022 году. Мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрёстных полётов", — сказал Рогозин.

Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов на сегодняшний момент, была зачислена в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 она принимала участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полёт к Луне.

Космических туристов Маэдзаву и Хирано проводили на МКС песней "Трава у дома" на японском

Космических туристов Маэдзаву и Хирано проводили на МКС песней "Трава у дома" на японском

А ранее Лайф писал про российского космонавта Антона Шкаплерова, который рассказал, что верит в инопланетян. По его мнению, люди не могут быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1