Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon

37-летняя Анна Кикина может стать первым российским космонавтом, который в 2022 году полетит в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полёт в 2022 году. Мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрёстных полётов", — сказал Рогозин.

Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов на сегодняшний момент, была зачислена в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 она принимала участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полёт к Луне.