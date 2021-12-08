Российское движение школьников вручило "звезду признания" лётчику Юсупову, космонавту Шарипову и врачам Коммунарки

Накануне Дня Героев Отечества активисты Российского движения школьников (РДШ) поздравили c наступающим праздником настоящих героев из разных уголков нашей страны. Среди них пилот гражданской авиации, командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года, Дамир Юсупов. Герой Российской Федерации получил персональное поздравление от юных активистов и подарки, сделанные своими руками, к примеру — печенье в форме самолётов и звёзд.

Активисты РДШ поздравляют Дамира Юсупова © LIFE

"Спасибо большое! Очень приятно, что в столь ранее утро вы, не беспокоясь за своё здоровье, свой сон… Молодцы! Очень приятно, что вы помните не только меня, помните героев нашей страны, героев Отечества, помните историю, сохраняете историю, сохраняете традиции", — поблагодарил ребят Герой России.

Тёплые слова поздравления в адрес настоящих героев звучали сегодня и в Звёздном городке. Активисты РДШ из школы имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка вручили "звезду признания" Герою Российской Федерации космонавту Салижану Шарипову. А он, в свою очередь, рассказал ребятам о своих космических полётах.

Дети на встрече с космонавтом, Героем РФ Салижаном Шариповым © РДШ

Настоящими героями в нынешней реальности стали врачи, поэтому активисты РДШ из Подмосковья в преддверии праздника вместе с художником Василием Базелем нарисовали красками на снегу перед зданием больницы в Коммунарке образ врача со щитом — символом защиты медиками людей от болезней. Ребята передали "звезду признания" главному врачу больницы Денису Проценко и поздравили его с праздником.

"Мы решили выразить благодарность врачам в такое трудное время — пандемию ковида. Очень длительное время это идёт. И врачи, вероятнее всего, даже не подозревают о том, что огромное количество людей выражает благодарность. И поэтому мы решили проявить креативность, чтобы это было у них на виду, сделать такой вот подарок, скажем так. Чтобы они понимали, что люди гордятся ими, что они выполняют очень большую работу", — рассказала участница акции Ольга Мясникова.

Поздравление для Дениса Проценко и врачей Коммунарки © LIFE

Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Указ о её создании 29 октября 2015 года подписал президент России Владимир Путин.

С 25 ноября для активистов РДШ были запущены онлайн-акции. В акции "Забота о героях прошлого" участники наводят порядок на аллеях Памяти, воинских захоронениях, мемориалах и у памятников, расположенных в населённых пунктах. Работы можно увидеть в социальных сетях "ВКонтакте" или "Инстаграм" с хештегами #РДШ #9декабря #ГероиПрошлого.