Взболтать и не смешивать: Самолёт S7 мог покрыться льдом из-за ошибки командира при подборе раствора Оглавление Ошибка командира или техников? Кто управляет магаданским аэропортом СКР продолжает расследовать инцидент с пассажирским бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения. Одна из возможных причин — неверный подбор компонентов антиобледенительного раствора. 19772 19772 Аэропорт Магадана. Фото © Shutterstock

Обледенение фюзеляжа самолёта A321 на рейсе Магадан – Новосибирск едва не привело к авиакатастрофе в минувший четверг. На борту чудом спасшегося судна находилось 199 пассажиров и семь членов экипажа. Эксплуатировала его авиакомпания S7. Восточное межрегиональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Обледенелый борт S7 рейса Магадан – Новосибирск совершил вынужденную посадку в Иркутске © Telegram / SHOT

В авиакомпании S7 не исключают, что противообледенительная обработка самолёта в магаданском аэропорту была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться ещё до взлёта — на земле. Это и могло привести к аварийной ситуации.

Ошибка командира или техников?

Наземные службы аэропорта утверждают, что неверное соотношение компонентов раствора против обледенения выбрал сам командир борта Михаил Кулагин. Дело в том, что только он может принять решение, исходя из погодных условий и других факторов, в какой пропорции замешать компоненты. На допросе техники уже заявили, что смешали противообледенительный раствор так, как им говорил пилот: 75% горячей воды и 25% жидкости с содержанием гликоля. Борт ушёл на взлёт и покрылся льдом. В это время техники на земле обработали другой лайнер, который взлетел без проблем. Его командир попросил пропорцию 50/50.

Противоположные показания даёт Михаил Кулагин. Он настаивает на том, что просил техников вообще не разбавлять жидкость с гликолем горячей водой, именно это и было записано в бортовом журнале. Также пилот признаётся, что дал указание обработать только крылья и хвост самолёта, но, по его мнению, ответственность за это решение должны разделить с ним наземные службы. Якобы техники не могли не видеть толстый слой снега на фюзеляже, однако по каким-то причинам не предложили дополнительную обработку.

Когда злополучный борт приземлился в Иркутске, по словам пилотов, на крыльях, стабилизаторах и носовой части было около пяти сантиметров льда. Даже двигатели частично обледенели, несмотря на их высокую температуру.

Борт поливают, возможно, автомобильной стеклоомывающей жидкостью вместо противообледенительного реагента с гликолем © Telegram / SHOT

По другой версии, которую сейчас отрабатывают силовики, перед вылетом самолёт был обработан некондиционным составом. Например, на основе автомобильной стеклоомывающей жидкости. Точный ответ скоро должны дать эксперты.

Администрация аэропорта утверждает, что состав соответствовал всем нормам.

— Ответственно заявляю, что в аэропорту Магадана применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал с соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полётов, — уверяет глава аэропорта Дмитрий Сиволобов.

Лайф опросил авиаинженеров. Многие из них сталкивались с ситуацией, когда разные аэропорты пытались экономить на противообледенительной обработке.

— Противообледенительное вещество — это всегда большие траты для аэропорта. Примерно в 5–10 раз дороже, чем незамерзайка. Для самолёта А321 нужно примерно 200–300 литров. Сталкивался с таким, что начальство просит обработать определённым количеством жидкости, например, не три самолёта, а распределить на пять, — признаётся собеседник Лайфа.

Кто управляет магаданским аэропортом

В декабре 2020 года губернатор Колымы Сергей Носов объявил победителя-инвестора, который купит акции устаревшего магаданского аэропорта. В конкурсе участвовали две организации: "Красинвест" предложила 800 млн рублей и проиграла, "АБС Магадан" дала больше миллиарда и выиграла. Спустя месяц с последней было заключено дополнительное инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта.

"АБС Магадан" — совместное предприятие компаний "Аэропорты регионов" и "Новапорт холдинг". За первой стоит бизнесмен Виктор Вексельберг, занимающий 20-ю строчку Forbes с состоянием $9 млрд. За второй — Роман Троценко с 63-й строчки с состоянием $2,4 млрд.

Согласно базе СПАРК, компания "АБС Магадан" учреждена всего год назад и базируется в центре Москвы. Её уставной капитал — 301 млн рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бухгалтерская отчётность ещё ни разу не сдавалась.

Управляют компанией сразу два гендиректора: некая Оксана Радостева, о которой нет открытой информации, и 43-летний Денис Рязанов, сертифицированный бухгалтер с международным образованием. Диплом бакалавра он получил в Израильском технологическом институте, магистра — в Лондонском университете. Карьеру начал в инвестиционном холдинге, который управляет казино в Макао. Потом был аудитором, а впоследствии — партнёром международного консалтингового агентства KPMG. В 2019-м стал начальником отдела развития малых и средних аэропортов в "Аэропортах регионов" Вексельберга. Спустя год возглавил только что созданный "АБС Магадан".

Денис Рязанов. Фото © Linkedin

Помимо "АБС Магадан" Денис Рязанов возглавляет "АБС Оренбург" и "АБС Благовещенск". Через эти компании олигархи Вексельберг и Троценко выкупили, соответственно, другие региональные аэропорты.

Авторы Егор Пережогин