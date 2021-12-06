Не все доживут: Как "дочка" авиакомпании "ЮТэйр" обещает частным акционерам расплатиться через 35 лет Два года владельцы облигаций "Финанс-авиа" бьются за свои активы. Вложившие деньги в развитие компании считают, что авиаперевозчик их попросту обманул. Авиакомпания не реагирует и тянет время. 5 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Более 1600 частных инвесторов пострадали от реструктуризации дочерней компании авиаперевозчика "ЮТэйр" — "Финанс-авиа". Ещё в 2019 году авиаперевозчик, ссылаясь на трудное финансовое положение, остановил платежи по своим кредитным обязательствам, включая и облигации двух выпусков.

Долги за борт

"Финанс-авиа" — это 100-процентная "дочка" перевозчика, которая была создана специально для того, чтобы привлекать финансирование для "ЮТэйр". Для этого она выпускала облигации, которые торговались на фондовой бирже.

В своё время компания "Финанс-авиа" выпустила в обращение две серии облигаций: семилетние (на 4,1 миллиарда рублей со сроком погашения в 2022 году) и 12-летние (на 9,2 миллиарда со сроком погашения в 2027 году). Предполагалось, что за счёт их покупателей "ЮТэйр" пополнит бюджет и финансово оздоровится. Однако из-за многомиллиардных долгов авиаперевозчика, которыми он оброс к 2019 году, в компании стали думать, как снизить нагрузку, и пришли, как им, вероятно, казалось, к изящному решению.

Компания "Финанс-авиа" провела общее собрание акционеров, на котором объявила о реструктуризации долгов по облигациям. Владельцам бумаг предложили гасить задолженность поэтапно. Причём о дивидендах речь даже не шла — акционерам предложили другую схему. Все выпуски облигаций перестают существовать и превращаются в прямой долг авиакомпании. Из общей суммы долга — 13,3 миллиарда рублей — "Финанс-авиа" погасит 1,4 миллиарда равными платежами летом 2020, 2021 и 2022 годов. А вот погашение остальных 11,9 миллиарда состоится через 35 лет — в 2054 году.

Причём владельцы облигаций получат на тот момент лишь по 60 рублей с каждой вложенной тысячи. Учитывая, что в ценные бумаги обычно вкладываются люди уже зрелые, до 2054 года доживут не все.

Как говорят пострадавшие инвесторы, в "Финанс-авиа" это решение объяснили очень просто: либо перевозчик банкротится — и тогда владельцы бумаг вообще не дождутся никаких денег, либо хоть что-то им вернётся. Но позже. Удивительно, но за такое откровенно спорное предложение в 2019 году проголосовало свыше 90% участников общего собрания.

— Ни один здравомыслящий владелец облигаций не проголосовал бы за такую "реструктуризацию", — рассказал Лайфу Денис Каширский, один из пострадавших инвесторов. — Как мы позже выяснили, проголосовали "за" держатели облигаций из числа аффилированных с "ЮТейр" компаний. Ещё до собрания эти бумаги перевозчик перевёл в офшор и оттуда проголосовал под видом посторонних инвесторов.

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Больше всего пострадавших инвесторов возмущает, что группа "ЮТэйр" на реструктуризации облигаций "Финанс-авиа" в 2019 году заработала 2,9 миллиарда рублей, в то время как частные владельцы бумаг, голосовавшие против реструктуризации или не принимавшие участия в голосовании, потеряли свои инвестиции.

По мнению экспертов, в истории отечественного облигационного рынка не было случаев повторных реструктуризаций облигаций, подобных тем, которые провела группа "ЮТэйр" (2015 и 2019 годы), в результате чего ей удалось практически полностью освободиться от облигационного долга.

— Весь этот беспредел, называемый реструктуризацией облигаций "Финанс-авиа", стал возможен благодаря бездействию или молчаливому согласию фондовой инфраструктуры, — рассказал Лайфу другой пострадавший.

За два года прошло 15 судов, на которых неизменно выносились решения в пользу "Финанс-авиа" и авиаперевозчика. Лишь в мае этого года инвесторы сумели добиться решения о новом рассмотрении дела в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, который поручил нижестоящим судам исследовать вопрос о наличии признаков недобросовестности в поведении участников голосования, действующих в интересах эмитента, что входило в предмет исследования по рассматриваемому спору.

Пострадавшие инвесторы — о противостоянии с "Финанс-авиа". Видео © LIFE

С тех пор началась новая череда судов, однако у инвесторов есть оптимизм: инициативная группа получила экспертное заключение в отношении экономической оценки условий реструктуризации облигаций ООО "Финанс-авиа", признанной в документе экономически несправедливой и невыгодной для миноритарных держателей облигаций. Кроме того, на сторону потерпевших встал и Центробанк, который выдал своё заключение о происходящем и попросил суд при рассмотрении дела учесть интересы миноритарных акционеров.

Борьба за летучесть

В последние годы дела у группы "ЮТэйр" идут печально: чистые активы стали отрицательными. Это означает, что стоимость всего имущества — вертолётов, самолётов, зданий, иных активов — меньше, чем сумма долгов. По данным аудиторской компании Ernst&Young, в 2019 году долги "ЮТэйр" оказались больше активов на 30 миллиардов рублей.

Основной причиной беды стали убытки прошлых периодов. Ситуация ухудшилась ещё в 2018 году — из-за роста цен на авиатопливо и конкурентного давления на доходные тарифы.

Авиакомпания уже давно балансирует на грани финансового обрыва. По многим кредитным договорам она ещё даже не сделала ни единого платежа. Глава Сбербанка Герман Греф как-то заявил, что перевозчик пошёл на сокращение расходов, чтобы успевать гасить долг. В 2017-м, похоже, финансовая ситуация заставила руководителей авиакомпании дать банкам дополнительные гарантии, показать, что компания способна гасить кредиты, их есть из чего отдавать. Для этого в начале октября "ЮТэйр" заложила Сбербанку 99,9% акций своей дочерней фирмы, занимающейся вертолётными перевозками, — ПАО "ЮТэйр – Вертолётные услуги".

Герман Греф. Фото © Рюмин Александр

Однако напряжённая финансовая ситуация внутри компании, похоже, не сильно беспокоит её руководство. В 2017-м заработала более двух миллиардов, а в 2018-м ушла в убыток аж на 22 миллиарда. Тем не менее это не помешало топ-менеджерам выплатить себе бонусы в размере около 340 миллионов рублей за год. Эта сумма распределена между 15 членами совета директоров и правления. Цифра складывается из зарплат и премий, которые начальство, по сути, выписало само себе. Причём премии выросли почти на 40 миллионов по сравнению с 2017-м.

Лайф направил вопросы в "ЮТэйр" и "Финанс-авиа", однако компании их проигнорировали.