МИД РФ вручил США ноту протеста из-за опасных манёвров авиации НАТО над Чёрным морем

МИД РФ вручил ноту протеста Посольству США из-за "провокационных действий" военной авиации стран НАТО, ставящей под угрозу гражданские рейсы, сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с воздушными инцидентами над Чёрным морем.

"Военная активность США и стран – членов НАТО по периметру российских границ, включая полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолётов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. В связи с этими провокационными действиями Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", — говорится в заявлении МИД.

Там напомнили об инциденте, произошедшем 3 декабря над Чёрным морем, когда опасно сблизились самолёт-разведчик НАТО и пассажирский борт "Аэрофлота". Тогда же едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, совершавший рейс из Сочи в Скопье. А 6 октября воздушное судно, выполнявшее рейс PSD093 по маршруту Анапа – Москва, обнаружило следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, используемый ВС стран НАТО в разведцелях. 13 октября с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эль-Шейх пассажирским самолётом "Боинг-767-300 ER" опасно сблизился самолёт-разведчик ВВС США "Боинг RC-135".

В связи с перечисленными инцидентами в документе отмечается, что Россия оставляет за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО. Кроме того, подчёркивается, что страна призывает к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море.

"В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — сообщается в документе.