Захарова обвинила ВВС США в создании угрозы для гражданской авиации

Военно-воздушные силы США создали серьёзную угрозу гражданской авиации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент со сближением американского самолёта-разведчика с пассажирским воздушным судном, летевшим из Тель-Авива в Москву.

"Если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнью людей", — написала дипломат у себя в телеграм-канале.

Захарова добавила, что интенсивность полётов самолётов НАТО у границ нашей страны, в том числе и над Чёрным морем, провоцирует опасность.