Захарова обвинила ВВС США в создании угрозы для гражданской авиации
Если в небе над Чёрным морем была предотвращена катастрофа, это не означает, что Вашингтон и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнью людей, подчеркнула дипломат.
Фото © Telegram / Мария Захарова
Военно-воздушные силы США создали серьёзную угрозу гражданской авиации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент со сближением американского самолёта-разведчика с пассажирским воздушным судном, летевшим из Тель-Авива в Москву.
"Если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Чёрного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнью людей", — написала дипломат у себя в телеграм-канале.
Захарова добавила, что интенсивность полётов самолётов НАТО у границ нашей страны, в том числе и над Чёрным морем, провоцирует опасность.
Напомним, что сближение американского самолёта-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Чёрным морем 3 декабря. Как уже рассказывал Лайф, из-за этого летевшему из Тель-Авива в Москву лайнеру пришлось сменить курс. При этом на запросы с земли военное судно-нарушитель не отвечало. Позже в "Аэрофлоте" подтвердили данный инцидент. Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира.
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