Байден готов обсудить с Россией её опасения из-за расширения НАТО на восток

Власти США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток. Об этом заявил в среду журналистам президент США Джозеф Байден.

"Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", — уточнил он.