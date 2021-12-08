Байден готов обсудить с Россией её опасения из-за расширения НАТО на восток
Встреча пройдёт на высоком уровне, и в ней примут участие ещё несколько стран – членов альянса, анонсируют в Вашингтоне.
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Власти США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток. Об этом заявил в среду журналистам президент США Джозеф Байден.
"Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", — уточнил он.
Ранее Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Кроме того, он исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины. Политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.
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