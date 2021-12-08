Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины
Он отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.
Фото © Facebook / Joe Biden
Соединённые Штаты не планируют задействовать вооружённые силы из-за разногласий с Россией в вопросе Украины. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Миссури.
"Это не рассматривается", — сказал президент, отвечая на вопрос, существует ли возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на её границе с Россией.
Ранее Лайф писал, что в оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 миллионов. Поправки в документе не исключены, хотя он прошёл предварительное согласование с участием представителей обеих партий.
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