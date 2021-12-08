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Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины

Он отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.

8 декабря, 16:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157808610581104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Соединённые Штаты не планируют задействовать вооружённые силы из-за разногласий с Россией в вопросе Украины. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Миссури.

"Это не рассматривается", — сказал президент, отвечая на вопрос, существует ли возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на её границе с Россией.

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Ранее Лайф писал, что в оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 миллионов. Поправки в документе не исключены, хотя он прошёл предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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