Байден исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины

Соединённые Штаты не планируют задействовать вооружённые силы из-за разногласий с Россией в вопросе Украины. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Миссури.

"Это не рассматривается", — сказал президент, отвечая на вопрос, существует ли возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на её границе с Россией.