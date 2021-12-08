Депутат Госдумы Хинштейн оценил результаты "Премии Рунета – 2021"

За годы, которые проводится "Премии Рунета", доказано, что награда достаётся самым достойным, а в номинации участвуют всегда яркие, заметные проекты, заявил в беседе с Лайфом председатель Комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн на фоне сегодняшней торжественной церемонии вручения национальной награды "Премия Рунета – 2021".

По актуальным данным, вклад Рунета в экономику РФ в 2021 году превысит 8 трлн рублей. У такой значимой индустрии должны появляться свои герои, и хорошо, что сегодня в России представители власти всецело понимают роль цифровых технологий в развитии современного общества, экономики, госуправления. Более того, сами идут в Интернет, чтобы вести открытый диалог с гражданами нашей страны, отметил Хинштейн.

"Избирателям больше не нужно направлять официальные обращения, если можно написать сообщение в привычных для них соцсетях. И я полностью поддерживаю такой тренд. Считаю очень важным, что активный переход в "цифру" становится не только личной инициативой, а появляются заметные проекты, представляющие государство в Интернете, общественные проекты могут получить различную господдержку на развитие Рунета", — считает собеседник Лайфа.

Он также обратил внимание на то, что Интернет в нашей стране начался как эксперимент энтузиастов в математическом отделении Академии наук и Курчатовском институте, а получив первых пользователей, оставался сообществом для самых молодых и креативных. Тогда никто не предполагал, что за короткий по историческим масштабам срок Интернет станет силой, радикально меняющей нашу жизнь, подчеркнул Хинштейн.

"Мы со своей стороны пошли ещё дальше и предложили ввести в календарь профессиональных праздников день ИТ-предпринимателя, чтобы отметить вклад наших специалистов в развитие цифровой среды. Мы считаем, что дата должна быть выбрана совместно с представителями отрасли, поэтому сейчас идёт открытый опрос. Принять участие может любой желающий, присоединяйтесь — "День ИТ-предпринимателя России: за или против?" — призвал председатель комитета Госдумы.