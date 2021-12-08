В Москве назвали победителей "Премии Рунета – 2021"

В Москве прошла 18-я торжественная церемония вручения национальной награды "Премия Рунета – 2021". Всего было подано 1097 заявок в девяти основных и четырёх специальных номинациях. Награду получили 54 организации и персоны в девяти основных и четырёх специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях "Кто", "Что" и "Где".

Одним из победителей стала АНО "Диалог", которая по всей стране создала центры для обеспечения коммуникации между жителями и местной властью. Также в номинации "Государство и общество" лауреатами стали благотворительный фонд "Подари жизнь", Правительство Москвы, ФНС России и программа "Пушкинская карта". Победителями "Премии Рунета – 2021" были выбраны коммерческие и общественные организации, IT-гиганты, СМИ, стартапы, а также проекты, направленные на популяризацию культурного и здорового образа жизни.

По инициативе "Диалога" была создана специальная номинация "Открытые коммуникации". В ней были удостоены награды представители власти, которые ведут активный диалог с гражданами в Интернете и оперативно реагируют на их запросы. В рамках этой номинации Правительство Тульской области получило статуэтку за лучший официальный паблик региона, а мэр Вологды Сергей Воропанов, активно пользующийся "Тиктоком", был награждён за лучший персональный аккаунт. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте РАЭК.