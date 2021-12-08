Выпавшая с балкона школьница из Волгограда жаловалась на побои и угрозы мамы её убить

Жительница Волгограда, которая выпала с балкона после ссоры с отцом, неоднократно жаловалась своим друзьям на избиения со стороны матери и отца, рассказывала о скандалах дома. Как стало известно Лайфу, девочка утверждала, что мать угрожала её убить.

"Она [мама] сказала: ночью меня зарежет. Она пыталась порезать мне горло ножом", — рассказывала своей подруге 11-летняя девочка.

Школьница говорила своей знакомой и однокласснику, что мать желала ей смерти и запрещала отцу выпускать её из дома. По её словам, руку на неё поднимал и отец. При этом она говорила, что в трезвом состоянии папа её поддерживал и даже советовал прятать телефон от матери. Ребята предлагали подруге обратиться за помощью в школе, но она считала, что никому не нужна. В соцсетях девочка писала, что хочет обратиться к психологу, но рассказать взрослым о насилии в семье боялась. В день ссоры с отцом девочка также пожаловалась однокласснику.

21-летняя сестра девочки (у них один отец и разные мамы) считает, что в случившемся больше виновата мать школьницы. По её словам, женщина спаивала мужа. Она считает несправедливым скидывать всю вину на папу, так как до женитьбы на ней мужчина так много не пил. Девушка говорит также, что никакой ссоры с отцом из-за телефона у сестры не было и то сообщение девочка отправила другу намеренно. Она утверждает, что мужчина её никогда не бил.

"Так вышло, что её мать в то время, как всё произошло, спала пьяная. Но выставляют, будто вся вина на моём отце, хотя они виноваты оба. Мать била её и пила алкоголь", — рассказала сестра.