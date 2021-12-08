Малькевич назвал блокировку Tor важным шагом для обеспечения безопасности россиян

Зампредседателя Комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич считает, что блокировка браузера Tor — необходимый шаг для обеспечения безопасности россиян. В беседе с Лайфом он уточнил, что портал является квинтэссенцией криминала в Сети.

"Даркнет — очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует в мире. И браузер Tor, по сути, его несущая конструкция. Можно сколько угодно бороться с похитителями данных, насилием, пиратством, торговлей наркотиками и оружием в Сети, но пока у "кибернегодяев" есть место, где они могут спокойно и без опасений скрыться, победить их не получится. Поэтому блокировка Tor — необходимый шаг для обеспечения безопасности россиян", — пояснил он.

Малькевич подчеркнул, что за четыре года общий объём трансакций, проходящих только через один крупнейший российский даркнет-рынок, вырос в 215 раз, и добавил, что 60% расходов платформы Tor покрывается за счёт финансирования CША.