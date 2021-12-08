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Малькевич назвал блокировку Tor важным шагом для обеспечения безопасности россиян

Он уверен, что первопричиной роста криминала в стране являются именно подобные площадки.

8 декабря, 16:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Зампредседателя Комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич считает, что блокировка браузера Tor — необходимый шаг для обеспечения безопасности россиян. В беседе с Лайфом он уточнил, что портал является квинтэссенцией криминала в Сети.

"Даркнет — очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует в мире. И браузер Tor, по сути, его несущая конструкция. Можно сколько угодно бороться с похитителями данных, насилием, пиратством, торговлей наркотиками и оружием в Сети, но пока у "кибернегодяев" есть место, где они могут спокойно и без опасений скрыться, победить их не получится. Поэтому блокировка Tor — необходимый шаг для обеспечения безопасности россиян", — пояснил он.

Малькевич подчеркнул, что за четыре года общий объём трансакций, проходящих только через один крупнейший российский даркнет-рынок, вырос в 215 раз, и добавил, что 60% расходов платформы Tor покрывается за счёт финансирования CША.

"Эту проблему больше нельзя было игнорировать. Все мы были свидетелями того, к чему приводят вольности с оборотом оружия. Даркнет представляет собой не меньшую опасность для общества, а значит, решение суда и действия Роскомнадзора являются единственно верными", — резюмировал он.

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Напомним, ранее разработчики Tor заявили, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к браузеру. Он позволяет анонимно искать информацию в Интернете и защищён от прослушивания, поэтому нередко используется для выхода в скрытую сеть Даркнет. Сегодня Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor на территории России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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