Во Франции задержаны двое мужчин, готовивших теракты в Рождество
При обыске у них дома нашли джихадистскую литературу и тексты с пропагандой ИГИЛ.
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Двое 23-летних мужчин в одном из столичных регионов Франции собирались устроить террористические атаки в рождественские праздники. Как установило следствие, они планировали убивать прохожих ножами в общественных местах. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Сейчас подозреваемые задержаны. Один из них признал свою вину и рассказал детали планировавшейся атаки. Местом своих преступлений мужчины собирались сделать крупные торговые центры, университеты, наиболее многолюдные улицы. При обыске выяснилось, что задержанные являются сторонниками радикального исламизма и симпатизируют ИГИЛ*. Соответствующие книги полицейские нашли прямо по месту жительства мужчин.
Ранее Лайф писал о том, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из колледжей Черкасской области. По информации ведомства, двое студентов учебного заведения готовили массовый расстрел учеников.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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