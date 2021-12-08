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Во Франции задержаны двое мужчин, готовивших теракты в Рождество

При обыске у них дома нашли джихадистскую литературу и тексты с пропагандой ИГИЛ.

8 декабря, 16:20
<p>Фото © Laurent Coust/SOPA Images/LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Laurent Coust/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Двое 23-летних мужчин в одном из столичных регионов Франции собирались устроить террористические атаки в рождественские праздники. Как установило следствие, они планировали убивать прохожих ножами в общественных местах. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Сейчас подозреваемые задержаны. Один из них признал свою вину и рассказал детали планировавшейся атаки. Местом своих преступлений мужчины собирались сделать крупные торговые центры, университеты, наиболее многолюдные улицы. При обыске выяснилось, что задержанные являются сторонниками радикального исламизма и симпатизируют ИГИЛ*. Соответствующие книги полицейские нашли прямо по месту жительства мужчин.

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Ранее Лайф писал о том, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из колледжей Черкасской области. По информации ведомства, двое студентов учебного заведения готовили массовый расстрел учеников.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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