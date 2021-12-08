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Замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова повысили в звании

Также генеральских погон удостоены шестеро сотрудников Следственного комитета России.

8 декабря, 16:19
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин своим указом повысил в звании заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, теперь он генерал-полковник.

"Присвоить воинские звания... генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу", — сказано в указе главы государства.

Этим же документом российский президент присвоил звание генерал-полковника юстиции первому зампредседателя Следственного комитета России Эдуарду Кабурнееву и звание генерал-лейтенанта юстиции замглавы СК РФ Сергею Горяйнову. Также руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и ещё трое сотрудников СК в других регионах повышены до звания генерал-майора юстиции.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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