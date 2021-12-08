Замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова повысили в звании
Также генеральских погон удостоены шестеро сотрудников Следственного комитета России.
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин своим указом повысил в звании заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, теперь он генерал-полковник.
"Присвоить воинские звания... генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу", — сказано в указе главы государства.
Этим же документом российский президент присвоил звание генерал-полковника юстиции первому зампредседателя Следственного комитета России Эдуарду Кабурнееву и звание генерал-лейтенанта юстиции замглавы СК РФ Сергею Горяйнову. Также руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и ещё трое сотрудников СК в других регионах повышены до звания генерал-майора юстиции.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину.
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