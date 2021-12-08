Замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова повысили в звании

Президент России Владимир Путин своим указом повысил в звании заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, теперь он генерал-полковник.

Этим же документом российский президент присвоил звание генерал-полковника юстиции первому зампредседателя Следственного комитета России Эдуарду Кабурнееву и звание генерал-лейтенанта юстиции замглавы СК РФ Сергею Горяйнову. Также руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов и ещё трое сотрудников СК в других регионах повышены до звания генерал-майора юстиции.