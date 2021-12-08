Сенатор Клишас сообщил, что Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции
Документ включает в себя перечень оснований, по которым стражи порядка смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.
Полицейские. Фото © Shutterstock
Совет Федерации на заседании 15 декабря рассмотрит прошедший окончательное, третье, чтение в Госдуме законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщил председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, отметив, что верхняя палата поддержит документ.
"Наш комитет поддержит этот закон", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Поправки в закон "О полиции" были внесены Кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года. Проект в Госдуме был одобрен во втором чтении накануне, а сегодня он прошёл третье чтение. Документ включает в себя перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.
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