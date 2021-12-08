Сенатор Клишас сообщил, что Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции

Совет Федерации на заседании 15 декабря рассмотрит прошедший окончательное, третье, чтение в Госдуме законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщил председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, отметив, что верхняя палата поддержит документ.

Поправки в закон "О полиции" были внесены Кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года. Проект в Госдуме был одобрен во втором чтении накануне, а сегодня он прошёл третье чтение. Документ включает в себя перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.