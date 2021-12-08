Почему Bloomberg написал, что Путин выиграл тёрки с Байденом Журналист Игорь Мальцев — о том, как расценили переговоры лидеров России и США журналисты и американский истеблишмент. 8 декабря, 15:54 Онлайн-встреча Путина и Байдена. Фото © Adam Schultz / White House / Planet Pix via ZUMA Press Wire

От момента, когда были опубликованы только фотографии с интернет-саммита и никто не понимал ничего, прошло достаточно времени, и теперь каждый аналитик публикует своё мнение.

Вот и Bloomberg назвал итоги переговоров Путина и Байдена победой российского президента в краткосрочной перспективе. Вашингтон не получил ясности по поводу намерений Москвы в отношении Украины, а Россия закрепила за собой статус силы, с которой надо считаться, пишет агентство.

На самом деле это надо переводить так: "Путин в очередной раз сказал, что он вовсе не собирается нападать на Украину, но есть нюансы".

Думается, что постулат ненападения на Украину из уст президента РФ удовлетворил мосье Байдена. Но, собственно, чего нового сказал Путин? Он давно уже постулирует ненападение и, невзирая на боевую риторику диванных политологов, вполне себе отдаёт отчёт в последствиях полномасштабных боевых действий.

Другое дело, украинское руководство всячески провоцирует любые силовые действия, в том числе и концентрацией войск вдоль линии разграничения с Донбассом, очевидно готовясь к широкомасштабному наступлению. Для того чтобы у Зеленского всё получилось, нужно одно — накинуть на Россию как можно больше обвинений в подготовке наступления. Мысль примитивна и подла: чтобы развязать руки самой Украине — так, чтобы любые ответные действия преподносились Западом и Западу как агрессия.

Чтобы никто и разбираться не стал, кто начал. На Россию в любом случае повесят все обвинения в начале эскалации. Цель Зеленского и США такова: Украина может делать всё что угодно, и за это ей ничего не будет. Любое недовольство действиями Украины на Донбассе будет громко трактоваться как агрессия со всеми вытекающими последствиями. Это настолько удобно, что вполне очевидно, что украинские политики от такого подарка и соблазна просто не смогут отказаться. И первое, что они сделают, если у России окажутся связанными руки, — начнут наступление на собственное бывшее население.

Тем не менее основным смыслом разговора Путина с Байденом было донести до американского истеблишмента, что не учитывать мнение России по данному вопросу просто невозможно.

Пока не известно, какие именно слова для этого выбрал ВВП, но кое-какие результаты уже есть. Я имею в виду смену тональности насчёт "Северного потока – 2".

Но мы знаем, что является для Путина и России красной линией. Например, попытки принять Украину в НАТО, невзирая на то что эта процедура бы полностью противоречила самим принципам НАТО. По которым страна, на территории которой идёт гражданский конфликт, не может быть принята в альянс. Возможно, в этом кроется объяснение навязчивого стремления Украины представить конфликт с частью своих территорий как борьбу с внешней "агрессией".

Bloomberg так и пишет: "После личной встречи в июне и трёх телефонных переговоров с Байденом с января Путин закрепил за собой статус силы, чьи желания необходимо учитывать, поскольку администрация Байдена стремится укрепить свои союзы с европейскими странами и Украиной".

При этом американские аналитики воспринимают эти переговоры как нечто, что очень нужно именно Путину — дескать, он сам создаёт кризис, настаивает на разговоре с президентом США и таким образом "продвигает вперёд цель Путина — восстановить Россию как державу, с которой нужно считаться". Самое интересное в таких формулировках, что такой страны, как Украина, в них просто не существует и тем более не существует реального противостояния Киева с отделившимися территориями. Вот просто — не существует. Что лишний раз подчёркивает сугубо политизированный заказной характер таких "мнений".

"Потребуются месяцы, чтобы выяснить, удалось ли обеим сторонам разрядить кризис вокруг Украины", — отмечает Bloomberg. Да вы что, парни? Неужели надо так долго думать или у вас просто почасовая оплата?

Ведь понятно, что, как только американское руководство выразит свою благосклонность к украинской спецоперации на Донбассе, именно Киев начнёт убивать граждан. Вовсе не Россия.

Авторы Игорь Мальцев