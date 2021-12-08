Почему участники величайшего в отечественной истории преступления всё ещё на свободе Политолог Дмитрий Родионов — о том, как люди без полномочий развалили Советский Союз три десятка лет назад. 5346 5346 Подписание Беловежских соглашений. Фото © Wikipedia

8 декабря исполнилось 30 лет подписанию Беловежских соглашений, которые в народе метко окрестили беловежским сговором. В "юбилейный" год информационная повестка пестрит высказываниями деятелей той эпохи на тему того, что стало истинной причиной краха СССР: влияние Запада или внутренние причины. Не менее модно рассуждать о том, мог ли СССР сохраниться.

Разумеется, не могли не подать голос и те, кто непосредственно участвовал в тех драматических событиях. Так, бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с довольно-таки неожиданным заявлением. Оказывается, высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных республик, приехавшие тогда в "Вискули", изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР, а представители Белоруссии просто планировали уговорить Бориса Ельцина оказать более серьёзную помощь республике с нефтью и газом.

— Но получалось, что мы опять должны кланяться в ноги Горбачёву, чтобы он санкционировал решение Ельцина. Мы вроде бы хотим, чтобы Горбачёв нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог, — заявил Шушкевич. Ага, ради нефти и газа взяли и разрушили страну.

Далее он говорит, что именно в тот момент появилась фраза "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование", которую предложил тогдашний первый заместитель председателя Правительства России Геннадий Бурбулис.

— Мы задумались над тем, кто мы есть на самом деле и какие политические силы представляем. Тогда мы поняли, что именно мы можем всё изменить. Потому что были представителями трёх республик, которые создали Советский Союз в 1922 году, — подчеркнул Шушкевич.

Юридически ничтожное предположение. 1922 год с тремя республиками остался в прошлом, на тот момент их было 15 (ну ок, 12 за вычетом Прибалтики), и "соображать на троих" у них не было никакого права. Тем более при живом-то президенте СССР.

И да. Оказывается, во всём виноват Бурбулис! Простите нас, гражданин судья, никто убивать не хотел, мы, вообще-то, на рыбалку ехали, там выпили… Ну и понеслось…

Конечно, надо понимать, что без Ельцина ни Шушкевич, ни даже Кравчук не решились бы. Дело даже не в том, что распустить СССР без согласия России было бы невозможным в принципе. Авторитет Москвы для всех ещё был слишком непререкаем. Причём вне зависимости о того, кто там сидел: Горбачёв, Ельцин или даже ГКЧП. Стоит напомнить, что первыми отчитываться перед ГКЧП бросились ярые националисты Звиад Гамсахурдиа и Витаутас Ландсбергис.

После победы над ГКЧП просто всем стало ясно, что именно Ельцин скоро займёт Кремль, поэтому его слово должно было стать решающим. И когда участники сговора утверждают, что ехали в "Вискули", не зная зачем, — звучит крайне сомнительно.

Всё они прекрасно понимали. Как рассказал потом экс-министр иностранных дел Белоруссии Пётр Кравченко, встреча в Беловежской пуще готовилась ещё за год до этого, когда белорусская правительственная делегация находилась в Москве для заключения договора с РСФСР. По словам Кравченко, уже тогда шли разговоры о необходимости создания нового постсоветского образования, только не по сценарию Горбачёва (который тогда официально разрабатывал план реорганизации СССР в конфедерацию, в котором участвовали почти все республики), а по сценарию Ельцина, который, по сути, являлся заговором.

И именно тогда, по воспоминаниям Кравченко, один из белорусских депутатов предложил Беловежскую пущу из-за близости к Бресту — городу, где был подписан Брестский мир, по которому Россия отказывалась от Украины и Белоруссии. Это, по его словам, должно было стать символом восстановления справедливости.

Впрочем, по поводу выбора места есть и другие предположения. Так, бывший пресс-секретарь Горбачёва Андрей Грачев уверен, что дело просто в близости границы: если что, сели в вертолёт, и…

И это мнение вполне оправданно. Сами заговорщики впоследствии признавались, что ожидали немедленного ареста за государственную измену.

Как утверждал народный депутат СССР Виктор Алкснис, в "Вискулях", возле охотничьей резиденции, где проходило подписание соглашения, даже находился спецназ КГБ Белоруссии, который готов был по приказу из Москвы осуществить арест ликвидаторов СССР, однако приказа так и не поступило.

И это звучит вполне убедительно. Не мог всемогущий КГБ не знать о том, что готовится, тем более что готовилось это сильно заранее. Поэтому вопросы и к Горбачёву, которого можно записать в соучастники преступления за отсутствие противодействия ему. А даже если он действительно не знал заранее и не понимал, что происходит, что мешало ему арестовать заговорщиков сразу после? Ведь он был не ГКЧП, а законный президент СССР, и армия ему всё ещё подчинялась. Он был высшим должностным лицом в стране, а эти трое были его подчинёнными.

Представьте себе, что подчинённый заходит в кабинет начальника и выгоняет его, мол, теперь я начальник. Откуда у него такие полномочия? Ниоткуда. Их ему дала слабость и нерешительность начальника. Вот и Горбачёв вместо того, чтобы поступить так, как полагается, с изменниками, как вспоминал недавно Нурсултан Назарбаев, накинулся на Ельцина с идиотскими вопросами в духе "Что вы натворили?! Что теперь будет?", на что Ельцин прямым текстом сказал ему о необходимости в скором времени освободить кремлёвское кресло. Отказ от предотвращения преступления и ликвидации его последствий — это осознанное участие.

Впрочем, многие считают, что начало этому было положено гораздо раньше. Если бы не горбачёвская перестройка, не дорвались бы до власти такие, как Ельцин, Кравчук и Шушкевич, никогда не смогли бы они совершить то, что совершили. Но это их вины как непосредственных исполнителей величайшего преступления в нашей истории не умаляет. В том числе Кравчука и Шушкевича, которые, конечно, без Ельцина не решились бы. Но они все предшествующие годы создавали ситуацию, делающую разрушение СССР возможным, настраивали не только элиты в своих республиках, но и население на мысль о том, что жить без Союза вполне можно и даже нужно. И даже если предположить, что "беловежский сговор" всё же стал некой импровизацией, а не готовился заранее, не понимать, куда и зачем они едут, они не могли.

Но ведь даже если бы предложение Ельцина стало для них неожиданностью, разве они не понимали, что совершают преступление, ставя подписи на подсунутой им бумажке? Могли бы они ничего не подписать? Могли бы — и это сохранило бы СССР, ведь против его распада была вся Средняя Азия, часть Закавказья, а главное — большинство советского народа, что было показано на референдуме в марте. Не мог Ельцин один взять и отделиться от всех. Нет, ему нужна была поддержка Киева и Минска как политических и экономических основ Союза, без неё он ничего не добился бы. И она была у него. Задолго до Беловежской пущи, в которой, как потом говорили сами участники сговора, просто зафиксировали новую политическую реальность.

Да, Ельцин, безусловно, был главным инициатором — ему нужен был Кремль любой ценой. Но разрушение СССР было результатом "коллективного творчества" всей тогдашней советской элиты — от союзной до республиканской, которой очень хотелось легализовать свои привилегии и капиталы, жить так же, как на Западе. Ради этого они просто растоптали чаяния и надежды на будущее 300 миллионов человек, не говоря уже о памяти предков, и будущее потомков. Винить во всём "беловежскую троицу" было бы неправильно, они лишь завершили многолетнюю деструктивную работу.

Но главное — то, что мы до сих пор переживаем последствия этого величайшего преступления, что наиболее вопиюще проявляется на той же Украине с гражданской войной, крахом экономики, чудовищной депопуляцией и возрождением фашизма. Всё то же самое, только в более мягкой форме, происходит и в Прибалтике, и в Закавказье, и в Средней Азии. И будет происходить ещё долго. И люди, родившиеся сильно после 1991 года, будут продолжать отвечать за последствия той сходки.

Но понесут ли наказание истинные виновники? Вопрос риторический. Одни уже в могиле, другие не способны нести ответственность. Да и изменит ли это что-либо? Тут нужен суд истории, должны пройти годы, чтобы потомки смогли дать адекватную оценку тем событиям и извлечь уроки, необходимые для того, чтобы они не повторялись. Но пока, увы, до этого далеко…

Авторы Дмитрий Родионов