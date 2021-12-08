Почему Лукашенко заговорил о смерти Ударный кулак НАТО насчитывает примерно 20 тысяч человек и состоит преимущественно из польских военнослужащих. 7 декабря, 21:40 Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Сформированный у границ Белоруссии ударный кулак и продолжение агрессии Запада в отношении Минска заставили главу республики Александра Лукашенко ускорить интеграционные процессы с Россией. Рассказывая o предстоящем обращении к парламенту, белорусский лидер использовал яркие риторические приёмы: он психологически сравнил зону ответственности перед людьми с жизнью и смертью.

— Даже если бы были причины умирать, мы всё равно должны жить, чтобы не умерли другие. Поэтому, смотрите, у каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать, — заявил Лукашенко.

Закончив словами "И тогда никто нас не сковырнет. Я имею в виду страну", глава республики подвёл черту под событиями годовой давности, считает политолог Марат Баширов.

— Лукашенко год назад Запад устроил переворот, то есть почти 12 месяцев назад он думал, что может взять в руки оружие, чтобы подчеркнуть эту решимость. Помните эти кадры? У нашего президента не было таких ситуаций, согласитесь. Однако и Путин как-то заявил: "Вы все сдохнете, а мы попадём в рай", — отметил Баширов.

Лукашенко говорит о том, что нужно быть готовым ко всему, в том числе и жертвовать собой, если ты служишь народу. Обычная патриотическая риторика. В чём-то Батька, возможно, перенял от нас эту историю Марат Баширов Политолог

По его мнению, Лукашенко всегда выступает образно. Это риторическая уловка опытного политика: завернуть так, чтобы попало в СМИ.

Сформированная у белорусской границы группировка войск НАТО при активном участии Польши свидетельствует о том, что поляки пытаются взять на себя роль локомотива внутри Северного альянса, особенно в сфере борьбы с Россией и Белоруссией. И для этого им приходится демонстрировать угрожающие действия на восточной границе, полагает политолог Ростислав Ищенко.

Об этом же свидетельствуют и ролики в соцсетях, на кадрах которых идёт движение эшелона американских самоходных установок M109 Paladin, которые направляются в Легницу, в сторону белорусской границы. А артиллерия НАТО продолжает наращивать силы на базах Варшавы.

— Нужно помнить, что польская армия является одной из самых боеспособных внутри НАТО, и если они попробовали бы угрожать одной только Белоруссии, то, вполне возможно, могли бы сломить её. Однако отважиться на провокацию на границе самостоятельно, без оглядки на старших партнёров, они вряд ли смогут. Да и командование в Брюсселе вряд ли захочет ввязаться в большую войну из-за спеси одного из союзников, — говорит Ищенко. — Так Варшава доказывает, что она не второстепенная, а хотя бы региональная держава.

Главная цель в создании этой группировки — большая шумиха в СМИ и поддержание на плаву версии о том, что Россия и Белоруссия используют мигрантов как средство захвата Сувалкского коридора.

Граница между Польшей и Белоруссией. Фото © Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

— Согласно их теории, ситуация с беженцами на белорусско-польской границе специально создана для того, чтобы навредить европейскому единству. Но поляки умалчивают, что эти беженцы и так всегда шли потоками, их защищала конвенция ООН, люди были оформлены и пересекали границы, направляясь в Германию. В этот раз, как мы знаем, этого не произошло. Пришлось России и Белоруссии предпринимать определённые меры, чтобы решить этот вопрос. Несмотря на то что как таковой поток уже исчез, Польша продолжает нагнетать обстановку, более того, на военных учениях там появились даже британцы. Всего там находится порядка 20 тысяч сухопутных войск и спецназа. Там по легенде они отрабатывают различные тактические приёмы против безоружных людей, так как известно, что у беженцев оружия нет, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Войска получили бронетехнику, это по большей части БТР различных модификаций, но Варшава усиливает группировку танками. Польша на недавнем совещании министров иностранных дел НАТО в Риге пыталась поднять вопрос о четвёртом параграфе устава альянса, чтобы обсудить вероятность вторжения со стороны России и Белоруссии. Но эта инициатива не нашла понимания, объясняет Леонков. — Они действуют в надежде, что мы ответим на провокацию. Но мы просто наблюдаем за этими военизированными плясками, правда, как сказал Владимир Владимирович, "смотрим на них через прицел", — отметил он.

У Белоруссии хватит своих сил и средств для того, чтобы отбить первый натиск Польши. В британском справочнике The Military Balance есть информация о том, с чем придётся столкнуться полякам на территории Белоруссии.

— Речь идёт о силах двух военных округов — Западного и Северного, общее количество военнослужащих которых составляет 45 тысяч человек, на вооружении находится более 500 танков Т-72, а также модифицированных Т-72Б3, больше 1000 БМП, авиация, артиллерия. Кроме того, не стоит забывать про системы ЗРК "Полонец" и "Искандер-Э" с дальностью до 300 километров. К тому же у Белоруссии и России общая система ПВО. Всего этого, я уверен, хватит, чтобы сломить первый натиск и вынудить предполагаемого противника перейти к затяжной войне. Ну а далее на выручку подойдёт Россия, — говорит военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Всерьёз Польша вряд ли втянется в эту авантюру, им очень не понравится ответный удар Союзного государства. При том что единственные интересанты в такой ситуации — американцы.